Эмбарго ЕС на российскую нефть: что предусматривает и как удалось договориться

В Европейском Союзе почти месяц не могли договориться об эмбарго на российскую нефть, являющееся главным элементом шестого пакета санкций против РФ. Не многие ожидали прорыва и от внеочередного саммита 30-31 мая. Впрочем, незадолго до полуночи первого дня лидерам стран Евросоюза удалось достичь компромисса.

Эмбарго ЕС покроет 90% импорта российской нефти

"Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России распространится на сырую нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, который формально называется Европейским советом.

Пока это политическая договоренность, на основании которой формально примут шестой пакет санкций против Москвы за войну против Украины. Для этого в среду, 1 июня, соберутся постоянные представители стран ЕС, сообщил на ночной пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель. "Теперь Совет ЕС должен быть в состоянии окончательно оформить запрет почти на 90% всего российского нефтяного импорта до конца этого года", - добавила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Названные ею 90% отличались от числа, указанного Мишелем (две трети объема нефти из РФ), когда он объявил о компромиссе. Пришлось вносить ясность. Две трети российской нефти поставляют в ЕС танкерами. Эмбарго введут именно на эти поставки. Остальное поставляют по нефтепроводу "Дружба". Его северная ветка идет в Польшу и Германию. Эти страны в одностороннем порядке обязались отказаться от нефти из РФ. Вместе с их долей эмбарго покроет 90%.

В ЕС намерены отказаться от всей российской нефти

Остальные 10 или 11% идут по южной ветке "Дружбы" в Венгрию, Словакию и Чехию. Исключение сделают именно для них. Впрочем, оно не будет вечным. "Европейский совет как можно скорее вернется к вопросу о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - добавлено в коммюнике саммита. Когда именно лидеры ЕС обсудят эмбарго на всю российскую нефть? Для Венгрии, например, нужно увеличить пропускную способность нефтепровода Adria, идущего в эту страну из Хорватии. "Время, требуемое для увеличения мощности, составляет приблизительно от 45 до 60 дней. Это резонные сроки. И это требует определенных инвестиций", - отметила фон дер Ляйен. Вопрос, вернутся ли к теме эмбарго на саммите ЕС в конце июня либо позже, пока остается открытым.

Когда начнет действовать эмбарго ЕС на российскую нефть?

Запрет на поставки танкерами российской нефти вступит в силу не сразу. Как правило, санкции ЕС отводят трехмесячный срок на сворачивание действующих контрактов. На эмбарго угля из РФ предоставили четыре месяца. А что касается нефти, то глава Еврокомиссии заявила, что это произойдет до конца текущего года. Такой же срок Урсула фон дер Ляйен называла в начале мая. Тогда она предлагала окончательно запретить импорт сырой нефти на протяжении шести, а нефтепродуктов - восьми месяцев. Такие же сроки - шесть и восемь месяцев - назвали и два источника DW в структурах ЕС. Впрочем, они не уточнили, с какого момента будут вести отсчет. Это выяснится, когда юридическое решение о санкциях утвердят и опубликуют.

Дополнительное исключение предусмотрено для Чехии, чтобы там не возник дефицит дизельного топлива. Стране позволят импортировать российские нефтепродукты еще на протяжении 18 месяцев. Также неясно, как их будут отсчитывать: от даты введения эмбарго или от начала 2023 года.

В ЕС до последнего не знали, договорятся ли о нефтяном эмбарго

Как правило, саммиты в ЕС считают последним способом достичь компромисса между его государствами. Поэтому многие питали надежду на эту встречу в верхах. Впрочем, накануне некоторые брюссельские чиновники и дипломаты отмечали, что вопрос о введении нефтяного эмбарго технически слишком сложный, чтобы окончательно решить его на саммите.

Не вселила оптимизма сторонникам эмбарго и Урсула фон дер Ляйен, заявив перед началом встречи в верхах: "Это вряд ли будет решено в последующие 48 часов, но я уверена, что после этого будет возможность".

А вот канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) был уверен, что компромисса достигнут. "Никто не может прогнозировать, будет ли это именно так, но все, что я слышу, говорит о том, что консенсус может быть. И рано или поздно он все же будет", - осторожно прогнозировал канцлер.

Но в центре внимания журналистов был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считали главным противником нефтяного эмбарго. Орбан далеко не на каждом саммите общается с прессой, он сейчас он перед заседанием говорил не только на венгерском, но и на английском. "Согласия нет вообще", - заявил премьер, несмотря на предложение сделать исключение для трубопроводной нефти.

Гарантии на случай аварии на нефтерповоде "Дружба"

После этого Виктора Орбана пытался уговорить и Эдуард Хегер, премьер Словакии, сильнее других стран ЕС зависящей от российской нефти. Почему же Орбан все еще не соглашался на эмбарго? Дело в южной ветке "Дружбы", идущей по территории Украины, прежде чем нефть попадает в Венгрию и Словакию. "Нам нужны гарантии, что в случае аварии на трубопроводе, идущем по Украине, у нас будет право получать российскую нефть из других источников. Если мы их получим, то мы согласны (на эмбарго. - Ред.)", - заявлял Орбан.

Похожие опасения и у Чехии. Ведь у всех трех стран нет выхода к морю, поэтому они не могут самостоятельно поставлять танкерами нефть из других источников. Для их успокоения в коммюнике саммита внесли пояснение: "В случае внезапного прекращения поставок будут введены экстренные меры для обеспечения их безопасности". На практике этим государствам дадут возможность покупать у России нефть и поставлять ее танкерами.

При этом окончательное решение о санкциях должно гарантировать равные правила игры и честную конкуренцию, говорится в коммюнике. На этом настаивали другие государства ЕС, которые не хотят, чтобы кто-либо воспользовался предусмотренными исключениями для своей выгоды.

Источники DW на саммите заверяют, что дискуссия была "на удивление рациональной", когда лидеры стран ЕС относились с пониманием к практическим проблемам нефтяного эмбарго и пытались их решить.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!