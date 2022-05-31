Сюрприз всеобщего налога на недвижимость в Литве: самые богатые будут платить меньше

Часть жителей Литвы после реформы налога на недвижимость, которую предлагает Минфин, будет платить меньший налог. Например, в Вильнюсе сейчас за недвижимость ценой 177 000 евро его владельцу надо платить 135 евро в год, а после реформы - 110,89 евро, это на 24,11 евро меньше.

Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал, что такого не должно быть.

"По моему скромному мнению важно гарантировать, чтобы налоги для тех, у кого есть дорогое имущество, не снижались", – сказал он Delfi.

С ним согласен и председатель социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас.

"Если это только техническая недоработка министерства, то в комитетах ее можно исправить. Чтобы все было справедливо. Чтобы не уменьшались налоги для владельцев дорогого имущества. Но если это политическая позиция, тогда это несправедливо. Тогда будет больше разница во мнениях", – сказал он.

Сейчас налогами облагается только самое дорогое имущество. Общая стоимость необлагаемого налогами имущества - 150 000 евро; если имущество стоит больше 150 000 евро, но меньше 300 000 евро, то оно облагается 0,5% налогом; если имущество дороже 300 000, но дешевле 500 000 евро, то налог на эту часть составит 1%; если имущество дороже 500 000 евро, то тариф составит 2%.

Значит, если у человека жилье стоит 177 000 евро, то налог надо платить лишь с 27 000 - это 135 евро.

Минфин предлагает, чтобы с 2025 г. основное жилое имущество облагалось налогами так: часть, не превышающая медиану стоимости недвижимости в муниципалитете - тарифом в 0,03%; часть, не превышающая две медианы стоимости недвижимости в муниципалитете - 0,06%; часть, превышающая две медианы стоимости недвижимости в муниципалитете 0,1%.

В пояснении к проекту сказано, что в Вильнюсе такая медиана стоимости жилья равна 60 100 евро. Если взять ту же квартиру за 177 000 евро, то за первую часть налог составит 18,03 евро, за вторую – 36,06 евро, а за третью – 56,8 евро. В целом получается 110,89 евро.

По подсчетам Delfi, в Вильнюсе тот рубеж, когда налоги для более дорогого имущества снизятся - 170 972 евро. Если имущество стоит дороже, то налог снизится, если имущество будет дешевле (до 150 000 евро) – налог увеличится.

В пояснении министерства есть и другие примеры. Например, за недвижимость стоимостью 211 000 евро в Вильнюсе сейчас налог составляет 305, а по новому порядку он будет 144,9 евро.

В других примерах налог уже больше. Это не удивительно, ведь сейчас имущество до 150 000 евро налогами не облагается.

Например, за квартиру стоимостью 110 000 евро в Клайпеде придется платить 57,9 евро в год, а за квартиру в 52 600 евро в Вильнюсе – 15,8 евро, за жилье стоимостью 12 700 евро в Калварии – 5 евро.

Предлагается освобождать от этого налога тех, у кого налог не превышает 2 евро. Средний налог должен составить около 14 евро в год.

Одно из существенных изменений – налогами предлагают облагать конкретный объект, а не стоимость всей недвижимости конкретного владельца.

"Если у недвижимости есть совладельцы, то стоимость медианы и налог будут подсчитываться пропорционально каждому владельцу", – сказано в документе.

Предлагается, чтобы горсоветы не откладывали введение налога на основное жилье больше чем на 10 лет, а на остальную недвижимость – больше чем на 5 лет.

Кроме того, чтобы точнее устанавливать стоимость жилья, предлагается проводить его оценку каждых 3 года (сейчас это делают раз в 5 лет).

Сейчас налог разделен на две части: для коммерческой и некоммерческой недвижимости. Доходы от налога за коммерческую недвижимость идут в бюджет муниципалитетов, а за некоммерческую - в госбюджет. Сейчас предлагают ввести один налог и деньги направить в бюджеты муниципалитетов. По подсчетам, это будет от 137 до 211 млн. евро в год, в зависимости от тарифов на коммерческую недвижимость и введенные льготы.

"Предложенная модель - не окончательная. Мы ее представим правительству после того как получим отзывы социальных партнеров", – сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте.

По ее словам, полученные доходы муниципалитеты смогут использовать для улучшения качества образования, жилых пространств, социальных и других услуг.

Если парламент пример поправки, то новый закон вступит в силу с 2025 года, уже с 1 марта жители получили бы первые декларации налога на недвижимость.

"Должны быть установлены ступени, но сам принцип, по которому те, кто сейчас платить за дорогое жилье, по новому порядку будут платить меньше - неприемлем. По нашему мнению, это нарушает принцип справедливости. За дорогое имущество налог должен быть выше. Видимо, тут не до конца просчитали эти ступени, тарифы", – сказал Палуцкас.

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