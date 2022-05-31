На рынках Литвы продают греческую клубнику, смогут ли жители позволить себе литовские ягоды?

На рынках Литвы пока продают греческую клубнику. Через месяц должна появиться и литовская. Фермеры не скрывают, что ягоды будут дорогими из-за подорожания горючего и удобрений, сообщает LNK.

Мальвина, Азия, Алегра - это не особые женские имена, а названия сортов клубники, которые выращивают в Литве.

"Ягоды самых ранних сортов появятся на День Ивана Купалы", – рассказал Линас Пилипонис, основатель Uogų ferma.

Несколько лет назад он с сыном основал плантацию ягод, но пока не может сказать, хороший ли это бизнес. Вкус и внешний вид ягод зависит не только от усилий фермера, но и от погодных условий.

Неважно, какими будут ягоды - большими и зрелыми или маленькими, пригодными только на варенье, все равно клубника в этом году будет дороже.

"Себестоимость ягод золотая", – сказал Линас.

В этом году за удобрения фермер заплатил 3000 евро, несколько лет назад эта сумма была в 3 раза меньше. Поэтому часть хозяйств отказалась от минеральных удобрений и пытается удобрять землю натуральными удобрениями.

Таутвидас Гурскас, глава Литовской ассоциации фермеров, выращивающих ягоды, сказал, что люди с большим удовольствием покупают ягоды, если землю удобряют натуральными удобрениями, поскольку вкус у таких ягод лучше, несмотря на похожую себестоимость выращивания.

Экономист Александр Изгородин прогнозирует, что продукты в Литве по-прежнему будут дорожать. Однако пока денег у литовцев достаточно, поэтому люди не стали покупать намного меньше.

Покупатели на рынках пока не увидели подорожания литовской клубники, поскольку литовских ягод еще нет. Сейчас на рынках по 4-4,5 евро за килограмм продают греческую клубнику.

"Первая клубника стоила 12 евро за кг, но люди ее покупали. Сейчас, когда появится литовская, греческая не очень подешевеет. В прошлом году греческая клубника стоила 2-2,5 евро за кг, в этом году ягоды будут дороже", – сказала торговка.

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