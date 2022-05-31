Летнего тепла в Литве придется подождать

Во вторник днем погоду в Литве обусловит южная часть циклона, поэтому без осадков не обойдется.

После мрачной ночи днем ожидаются небольшие прояснения, больше прояснений будет на западе и на юге страны. Во многих районах возможны небольшие осадки, местами с грозами. Наибольшая вероятность дождя ждет на севере и в центре Литвы. Будет дуть сильный западный ветер, местами порывы достигнут 15 м/с. Особого тепла не будет – во многих районах ожидается всего 13-18 градусов тепла, местами на юге чуть теплее.

В ночь на среду ненадолго установится зона высокого давления. Будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Ночью будет 4-9 градусов тепла.

В среду днем с юго-запада придет еще один циклон. Ожидаются кратковременные осадки, местами сильные, с грозами. В первый день лета станет немного теплее – будет 16-21 градус тепла.

Вторая половина недели также будет дождливой, а летнего тепла придется подождать.

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