Медсестре из Висагинаса предъявлены серьезные обвинения: вину признает лишь отчасти

Паневежский окружной суд рассматривает уголовное дело - медсестру из Висагинаса С.Х. подозревают в торговле влиянием, незаконном хранении психотропных веществ с целью их распространения, и подделке документов.

Обвиняемая и ее адвокат просили сделать заседания закрытыми. Они сказали, что присутствие журналистов влияет на обвиняемую, она начинает нервничать, кроме того, если история будет предана огласке, то обвиняемую могут попросить уйти с нынешней работы.

Прокурор не поддержал эту просьбу обвиняемой и ее адвоката.

Суд также не удовлетворил эту просьбу.

"В данном случае нет установленных законом оснований для рассмотрения дела наз закрытых заседаниях. Кроме того, у общества есть право знать о происходящих в суде процессах. Если в будущем появятся серьезные причины медицинского или психологического характера, тогда этот вопрос рассмотрят повторно", – заметил судья Валдас Цесюнас.

Суд начал рассмотрение доказательств. Прокурор зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту, С.Х. в 2020–2021 гг., пользуясь своим служебным положением и связями, а также возможным влиянием на врачей Висагинской больницы, вероятно, договорилась о взятке в размере 600 евро за то, чтобы знакомой матери С.Х. установили спецпотребности.

Кроме того, она, вероятно, подделала документы – рецепты и воспользовалась ими, а также располагала большим количеством психотропных веществ – бромазепама, лоразепама и диазепама - с целью их распространения.

Предполагается, что С.Х. использовала не менее 30 фальсифицированных рецептов, а лекарства распространяла среди своих знакомых. Обвиняемая признала свою вину лишь частично.

Она частично признала свою вину в подделке рецептов и их использовании, однако отрицала факт распространения, она также отрицает обвинения во взятке и торговле влиянием.

Обвиняемая согласилась дать показания после того, как выслушает показания всех свидетелей.

Опрос свидетелей начнется на следующем заседании суда – 10 августа. Поскольку 8 из 10 свидетелей живут в Висагинасе и Зарасай, следующее заседание состоится в Висагинском суде.

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