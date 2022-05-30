Заместитель генсека НАТО: Альянс больше не связан обещаниями с РФ, блок усилит присутствие на востоке

Подписанный 25 лет назад договор НАТО и России больше не связывает Альянс, потому что соглашение нарушила сама Россия, вторгнувшись в Украину, говорит находящийся в Вильнюсе заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

В соответствии с Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора от 1997 года НАТО обязалась не размещать на постоянной основе значительные силы в Центральной и Восточной Европе, включая страны Балтии.

Однако Россия обязалась в этом соглашении "воздерживаться от агрессии против своих соседей" и это не соблюдает, сказал Джоанэ в интервью BNS в воскресенье.

Поэтому, по его словам, у Альянса больше нет ограничений на развертывание сил в восточном крыле.

"Россия фактически отменила любое содержание этого учредительного акта, - заявил Джоанэ в Вильнюсе. - Она приняла решения, она взяла на себя обязательство не предпринимать агрессию против своих соседей, но она это делает, и регулярно консультироваться с НАТО, но этого не делает".

"Я думаю, что этот акт не работает по вине России. Как это определить - вопрос нюансов, но Россия в значительной степени вышла из этого соглашения с нами, поэтому у нас больше нет никаких ограничений на наличие сильного присутствия НАТО на восточном крыле и обеспечение того, чтобы каждый квадратный дюйм территории НАТО был защищен Пятой статьей НАТО и нашими союзниками", - сказал он.

В ответ на вторжение Москвы в Украину НАТО обдумывает, как укрепить своих союзников рядом с Россией.

Балтийские страны просят заменить дислоцированные в них с 2017 года международные батальоны на бригадные подразделения, которые в несколько раз крупнее.

Джоанэ сказал, что присутствие Североатлантического Альянса в регионе будет усилено в ряде сфер, но точный размер сил пока неясен.

По его словам, окончательные решения будут приняты на саммите НАТО в Мадриде.

"Мы понимаем заинтересованность в количестве, но мы также хотим подчеркнуть качество нашей деятельности. Мы ожидаем очень важных решений от нашего руководства в Мадриде", - сказал заместитель главы НАТО.

Новую Стратегическую концепцию Североатлантического Альянса планируется утвердить на саммите НАТО в Мадриде в июне.

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