Новые рейтинги: выросла популярность президента Литвы Науседы

В новейшем рейтинге популярность президента Литвы Гитанаса Науседы подняла его на первое место – его деятельность положительно оценивают 60,3% опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas и опубликованные в субботу.

"Лучший результат у Науседы – 60,3% положительных оценок, а в марте было 51,4%, то есть рост почти на девять процентных пунктов", - сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

21% респондентов отрицательно оценили деятельность главы государства в (26,8% в марте).

Рост популярности президента социолог связывает с окончанием пандемии коронавируса и большей заметностью Науседы в зарубежных визитах.

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"Я бы сказал, что длившийся почти полтора года достаточно средний рейтинг как для президента - более 50% - связан с карантинным периодом, когда президент не мог выполнять свои обычные президентские обязанности, выезжать за границу, представлять, появляться и принимать гостей", — сказал Гайдис.

По его словам, глава государства стремился быть заметным во внутренней политике, созвал экспертную комиссию по коронавирусу, но "люди не выбирали его для этого".

"Карантин закончился, президент побывал в Киеве с другими президентами, а именно начал действовать так, как от него ожидают, поэтому результат совсем неплохой", - сказал Гайдис.

Второй по популярности - лидер оппозиционной Литовской Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте с положительной оценкой 45,7% (в марте - 41,5%) респондентов, отрицательно ее деятельность оценили 27,2% опрошенных (в марте 27%).

Третьим является министр обороны Арвидас Анушаускас, которого положительно оценивают 43,6% респондентов (в марте 39,9 %), отрицательно - 26,2 % (28,4%).

На четвертом месте – бывший премьер Саулюс Сквернялис с 40,8% положительных оценок (37,4%), завершает пятерку лидеров - спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен с 37% положительно оценивающих ( в марте 36,2%).

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