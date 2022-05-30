Главы парламентов: членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность в регионе

Членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность в Балтийском регионе, заявили лидеры парламентов этих стран, подавших заявление на вступление в Альянс, на Парламентской ассамблее (ПА) НАТО в Вильнюсе в понедельник.

В своих выступлениях спикеры шведского и финского парламентов отметили, что соседние страны, подающие вместе заявки на вступление в НАТО приходят не в качестве потребителей безопасности, а поставщиков, и значительно повысят уровень безопасности в регионе Балтийского моря.

"Мы идем в НАТО, чтобы укрепить не только собственную безопасность, но и всю евроатлантическую безопасность. Мы убеждены, что членство Финляндии повысит стабильность в регионе Балтийского моря и укрепит европейскую безопасность. Мы – поставщик безопасности, а не просто потребитель", — сказал глава парламента Финляндии Маттис Ванханен.

Глава шведского парламента Андреас Норлен отметил, что Швеция уже вносит свой вклад в общую безопасность, и что ее военный потенциал укрепит Североатлантический союз.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Швеция готова присоединиться к НАТО как страна, которая уже вносит свой вклад в общую безопасность. Мы уже вносим свой вклад и будем вносить еще больший вклад. Швеция привнесет значительный потенциал, который укрепит Североатлантический союз", — сказал Норлен.

Он сказал, что участие Швеции и Финляндии в планировании безопасности НАТО гарантирует более эффективную защиту Балтийского региона в случае вооруженного конфликта.

"С геополитической точки зрения важно отметить, что Швеция вступает в НАТО вместе с Финляндией, и все страны ЕС и страны Северной Европы вокруг Балтийского моря будут объединены общими надежными гарантиями безопасности", — заявил глава шведского парламента.

Спикер парламента Финляндии Ванханен отметил, что решение страны о вступлении в Альянс было определено волей народа: по последним опросам, 80% населения поддерживают членство, кроме того, подавляющее большинство депутатов парламента - 188 из 200 проголосовали "за" членство.

Ванханен сказал, что с самого начала процесса было очевидно, что решение о членстве будет приниматься в тесном сотрудничестве со Швецией. Это в своей речи акцентировал и представитель шведского парламента Норлен.

В понедельник в Сейме Литвы проходит пленарное заседание Парламентской Ассамблеи НАТО, на котором обсуждаются война в Украине и угрозы, исходящие от России, в Вильнюс также прибыли главы подавших заявку на членство в Альянсе парламентов Швеции и Финляндии.

Эти страны исторически придерживались политики неприсоединения, но февральская война России в Украине изменила взгляд шведских и финских политиков, их общества на вступление в Североатлантический союз.

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