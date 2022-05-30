Спикер Верховной Рады в Вильнюсе: Украина не согласится с "замороженным" конфликтом

Украина не согласится с "замороженным" конфликтом и с тем, чтобы передать части своей территории России в обмен на мир, заявил глава парламента этой страны.

"У украинцев есть свой план мирного урегулирования. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что Украина не согласится с "замороженным конфликтом"", - заявил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в ходе заседания Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в понедельник в Вильнюсе.

Он обратился к политикам НАТО дистанционно.

По словам спикера украинского парламента, 82% украинцев не согласились бы передать территории в обмен на мир.

"Наш мирный план состоит в том, чтобы победить и заставить агрессора, Россию, вернуться на свои территории, освободив территории Украины в пределах международно признанных границ. Таким образом, мы создадим прочный мир в Европе. Будет хорошо, если мы сделаем это вместе с вами", — сказал Стефанчук.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, некоторые западные политики считают, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец российскому вторжению.

По словам Стефанчука, Украина готова быть гарантом безопасности и стабильности в регионе, но ее стране нужно больше оружия, чтобы продолжать выполнять эту роль.

"Современное оружие. То, что у вас есть!" — подчеркнул спикер украинского парламента.

Он сказал, что Украина нуждается в постоянной быстрой доставке вооружений, прежде всего в ракетных установках, дальнобойной артиллерии, системах береговой охраны, в танках и бронетехнике.

Стефанчук подчеркнул, что запрошенное оружие предназначается для обороны.

"Мы просто хотим, чтобы русские не убивали безнаказанно наших детей и их матерей. Наши военные готовы закрыть их своими телами от пуль, но русские ведут эту войну без жалости, основываясь на тактике "выжженной земли", – заявил председатель Верховной Рады.

Он также упомянул, что Украине необходим статус кандидата в Евросоюз. По словам Стефанчука, Украина рассматривает этот статус "как начало, как краеугольный камень в создании таких государственных институтов, такой экономики, такого способа организации жизни, которые будут полностью соответствовать всем стандартам Европейского Союза".

Глава украинского парламента также напомнил о необходимости принятия шестого пакета санкций против России и начала судебного преследования этой страны за продолжающиеся военные преступления.

"Российские военные совершили множество военных преступлений, таких как бомбардировки гражданских объектов, умышленные убийства, в том числе массовые убийства, применение запрещенного оружия, изнасилования и другие формы сексуального насилия, пытки и бесчеловечное обращение, незаконное перемещение и депортация", — сказал он.

"На временно оккупированных территориях Россия назначает собственные оккупационные администрации, вводит российское образование и валюту, насильно депортирует в Россию украинских женщин и детей, насильно вербует украинцев в российские вооруженные силы", — назвал спикер Рады преступления Кремля.

Стефанчук подчеркнул, что Россию следует не только остановить и вытеснить из Украины, но и лишить ее возможности агрессии против любой другой страны в будущем.

"Разрушение военной машины Кремля — это лучшая инвестиция в безопасность в евроатлантическом регионе и во всем мире", — сказал он.

В понедельник в Сейме проходит пленарное заседание Парламентской ассамблеи НАТО, на котором обсуждается война в Украине и угрозы, исходящие от России.

Заседание было запланировано в Киеве, но после вторжения России в Украину оно было перенесено в Вильнюс.

В заседании также принимают участие спикеры парламентов Финляндии и Швеции Маттис Ванханен и Андреас Норлен, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!