Статистика: житель Литвы в прошлом году в среднем употребил на 0,7 литра алкоголя больше

В прошлом году один житель Литвы в возрасте 15 лет и старше выпил в среднем 12,1 литра абсолютного алкоголя, что на 0,7 литра больше, чем в 2020 году, обнародовал предварительные данные Департамент статистики.

В прошлом году предприятиями розничной торговли и общественного питания страны было продано 3,3 млн декалитров водки, виски, коньяка и других крепких напитков – на 11,8% больше, а вина и ферментированных напитков - 4,7 млн. декалитра – на 14,2% больше. Как и каждый год, больше всего было продано пива - 21,9 млн. декалитра или на 1,3% меньше, чем в 2020 году.

В 2021 году страна произвела 0,967 млн. декалитра алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) – на 15,2% больше, чем годом ранее.

На 9,1% выросло производство виноградного вина и вермутов (0,749 млн декалитра), ферментированных напитков – на 9,3% больше (4,6 млн декалитра). Больше всего было произведено пива - 33,6 млн. декалитра, его производство за год увеличилось на 5%.

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