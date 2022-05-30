Спецэфир Delfi: удастся ли России блокадой украинских портов добиться снятия санкций?

Дипломаты стран Евросоюза за день до начала саммита ЕС не смогли договориться о запрете на российскую нефть, который планируется включить в новый. Сообщается, что переговоры о нефтяном эмбарго продолжатся сегодня днем, до начала саммита.

На этом фоне идет поиск решений по вывозу зерна из заблокированных Россией украинских портов. Если найти альтернативные пути экспорта не удастся, большому количеству стран грозит голод.

В США рассматривается возможность приостановки санкций против беларусской калийной отрасли сроком на шесть месяцев в обмен на обеспечение железнодорожного транзита украинского зерна в Клайпеду.

Удастся ли России посредством блокады украинских портов добиваться уступок и снятия санкций? Об этом говорим с предпринимателем и общественным деятелем Кириллом Атаманчиком и директором Института мировой политики Евгеном Магда.

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей

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