На этом фоне идет поиск решений по вывозу зерна из заблокированных Россией украинских портов. Если найти альтернативные пути экспорта не удастся, большому количеству стран грозит голод.
В США рассматривается возможность приостановки санкций против беларусской калийной отрасли сроком на шесть месяцев в обмен на обеспечение железнодорожного транзита украинского зерна в Клайпеду.
Удастся ли России посредством блокады украинских портов добиваться уступок и снятия санкций? Об этом говорим с предпринимателем и общественным деятелем Кириллом Атаманчиком и директором Института мировой политики Евгеном Магда.
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
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