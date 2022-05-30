На этом фоне идет поиск решений по вывозу зерна из заблокированных Россией украинских портов. Если найти альтернативные пути экспорта не удастся, большому количеству стран грозит голод.

В США рассматривается возможность приостановки санкций против беларусской калийной отрасли сроком на шесть месяцев в обмен на обеспечение железнодорожного транзита украинского зерна в Клайпеду.

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Удастся ли России посредством блокады украинских портов добиваться уступок и снятия санкций? Об этом говорим с предпринимателем и общественным деятелем Кириллом Атаманчиком и директором Института мировой политики Евгеном Магда.

Дмитрий Семенов
ведущий

Анжела Бубеляк
ведущая новостей

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