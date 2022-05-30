Спикер Сейма Литвы: мы не хотим стать еще одной Бучей или Мариуполем

После того, как Россия начала войну в Украине, НАТО должна адаптироваться к сегодняшним реалиям - помочь Украине и укрепить ее позицию сдерживания и обороны, считает спикер Сейма Литвы.

Она призвала Североатлантический союз действовать на обоих фронтах обороны: на горячем - в Украине и холодном - в НАТО, охватывающем все границы блока.

"На самом деле "холодный" фронт находится именно здесь, всего в 25 км от здания Сейма. Чтобы холодный фронт не стал горячим, необходима, во-первых, победа Украины и, во-вторых, существенное усиление обороноспособности НАТО, чтобы Кремль ни на минуту не ставил под сомнение решимость НАТО защищать членов НАТО оружием и тем более, не решил бы испробовать эту решимость оружием", - заявила Виктория Чмилите-Нильсен на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

По ее словам, ввиду последних событий, продолжающейся военной агрессии России и риторики о разжигании войны против НАТО, Альянс должен быть полностью готов к срочной коллективной обороне в случае агрессии.

"По нашему мнению, НАТО должна перейти от постепенного реагирования, основанного на развертывании подкреплений, к передовым силам, способным немедленно занять крупномасштабную оборону", — сказала Чмилите-Нильсен.

"Прежде всего, мы предлагаем и просим, ​​чтобы боевые группы передового базирования НАТО были увеличены до численности бригад передового базирования, чтобы в Балтийских государствах были созданы надежные позиции противовоздушной обороны НАТО, и чтобы оборудование и военные припасы НАТО были заранее сконцентрированы в странах Балтии", — сказала она.

"Пожалуйста, поймите, что с учетом преступлений российской армии и ее нечеловеческой жестокости мы не хотим стать еще одной Бучей или Мариуполем", — заявила глава литовского парламента.

По ее словам, эти решения должны обсуждаться уже в Мадриде, во время саммита НАТО в июне.

В понедельник в Сейме проходит пленарное заседание Парламентской Ассамблеи НАТО, на котором обсуждаются война в Украине и угрозы, исходящие от России.

Это заседание было запланировано в Киеве, но после вторжения России в Украину оно было перенесено в Вильнюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!