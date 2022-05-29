Фильм убитого в Мариуполе Мантаса Кведаравичюса удостоен награды в Каннах

Картина "Мариуполис 2" смонтирована из материала, который литовский режиссер Мантас Кведарачавичус снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва, находившаяся вместе с ним в Мариуполе.

Документальный фильм "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичуса удостоен на 75-м Каннском кинофестивале вечером в субботу, 28 мая, специальной награды жюри "Золотой глаз".

"Наш специальный приз достается фильму, который невозможно сравнить ни с каким другим на этом конкурсе. Очень радикальное, мужественное, художественное и экзистенциальное высказывание "Мариуполис 2". Режиссер Мантас Кведаравичюс – один из тысяч гражданских убитых российской армией с начала полномасштабного вторжения Путина", – так объявило о своем решении жюри Каннского кинофестиваля.

Режиссер был убит в российском плену

Картина смонтирована из материала, который режиссер снимал перед гибелью. Материал сохранила его невеста Анна Билоброва, находившаяся вместе с ним в Мариуполе. Билоброва смонтировала "Мариуполис 2" вместе с монтажером Дуней Сычевой, уже работавшей с Кведаравичюсом. Премьера фильма "Мариуполис 2" состоялась в Каннах 19 мая.

"Этот фильм совершенно невозможно ни с чем сравнивать, он остро выделялся, будто лежал на отдельной полке; бил под дых до черноты в глазах. А зная также все, что осталось за кадром... Литовский режиссер Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте, снимал там гражданских, жил с ними, но в конце концов попал в плен, его пытали и убили. Любимая Мантаса смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Друзья, коллеги деликатно сложили вместе снятые кадры и сделали из этого фильм. Последний фильм Мантаса", - так высказалась о документальной ленте "Мариуполис 2" режиссер Ирина Цилык, которая стала первой украинкой, вошедшей в состав жюри Каннского кинофестиваля.

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