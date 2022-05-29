Как только начался рейд, около полуночи, на пересечении улиц Й. Басанавичюса и Витянё потребовалась помощь врачей и полицейских. Сообщается, что девушка упала с самоката и получила травмы.
Девушка заявила прибывшим на место сотрудникам, что ехала на самокате, но оказалось, что она солгала.
По данным полиции, на нем ехала пьяная пара: самокат вел парень, а девушка просто держалась. По данным полиции, парень был пьян (1,05 промилле).
В момент падения девушка сломала нос, она была доставлена в больницу. Как выяснилось, это произошло из-за того, что парень наехал на выпиравшую плитку.
В отношении парня было начато досудебное расследование.
Выпила бутылку шампанского
Около 01.00 на улице Сукилелю остановили водителя Audi. Женщина сразу вызвала подозрения - ее с трудом удалось проверить на алкотестере. Однако избежать проверки не удалось: в первый раз алкотестер показал 1,37 промилле, во второй – 1,39 пром.
Женщина объяснила, что за руль села после бутылки шампанского. На этом ее поездка закончилась.
Женщине грозит крупный штраф и лишение прав за вождение в нетрезвом виде.
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