Дорогие продукты питания меняют привычки некоторых покупателей: несколько советов, как сэкономить

Рост цен на продукты питания также влияет на привычки жителей. Они все меньше ищут более дорогие продукты, и поскольку инфляция продолжает сдерживать их кошельки, люди не будут избегать "охоты" за акциями и, таким образом, экономить деньги, говорит основатель портала мониторинга цен Pricer.lt.

Арунас Визицкас также поделился несколькими важными правилами, как избежать ненужных трат.

"Изменения уже видны и они, в первую очередь, таковы, что потребители переходят с более дорогих продуктов на более дешевые: как минимум, вместо брендовых начинают покупать продукты с этикетками торговых сетей. Не секрет, что во многих случаях это один и тот же производитель, просто другая упаковка", — говорит А. Визицкас.

Он не исключает, что склонность людей искать акции в ТЦ будет только возрастать. Еще до пандемии исследования показали, что покупатели посещали в среднем 2,5 магазина.

"Теперь, возможно, это будет делаться еще интенсивнее, чтобы собрать эти так называемые вишенки с торта из как можно большего количества магазинов. Или купить немного с запасом, несколько пачек, потому что цена может вырасти", — проанализировал глава Pricer.lt.

По его словам, "мини-инвестиции" в продукты питания могут принести пользу.

"Если бы прошлым летом кто-то купил литровую бутылку масла, это стоило бы евро. Сегодня это стоит около 2,5-3 евро. Это инвестиции на полтора года", — сказал А. Визицкас.

Эксперт подчеркивает необходимость рационального использования при таком планировании. Важно позаботиться об основных расходах.

"Еда, коммунальные услуги, кредит в банке, транспорт, образование ребенка — самое необходимое, а потом, если позволяет бюджет, можно себе позволить что-то и развлечься", — говорит А. Визицкас.

"Рациональность, оптимизация и вера в то, что это (инфляция — ред.) может продлиться еще немного, необходимы", — убежден А. Визицкас.

Мартинас Лаукайтис, председатель правления Литовской ассоциации овощеводов, согласен с тем, что люди могут сами выращивать овощи летом и, таким образом, сокращать расходы, но это только сезонное решение.

"Домхозяйства, которые выращивают для себя какие-то овощи, очень часто выращивают их летом и получают осенью, но потом у них нет условий для их хранения, и этот эффект постепенно сходит на нет. Тогда основная поставка идет от профессиональных производителей, у которых есть склады, обогреватели с микроклиматом и поставки до конца сезона", — сказал он.

На вопрос, смогут ли люди по-прежнему покупать овощи, если они подорожают, М. Лаукайтис отметил, что это по-прежнему один из приоритетных видов продуктов питания.

"Если мы посмотрим на потребление, скажем, те предыдущие кризисы — в 1998 году, в 2008 году — показали, что овощи относятся к продуктам, которые люди покупают постоянно. Возможно перераспределение группы покупателей - одни покупают больше, другие - меньше.

Но это предметы первой необходимости. "Возможно, человек не купит ананас или манго, но картошку, рис и крупы купит точно", — сказал он.

Тадас Повилаускас, экономист банка SEB, отмечает, что в настоящее время государство помогает беднейшим слоям населения.

"В этом году правительство корректирует тот факт, что доходы самых низкооплачиваемых работников растут быстрее, чем средняя заработная плата - будь то пенсионеры по старости, получающие социальные выплаты или работающие, но получающие минимальную месячную заработную плату", - сказал он.

Однако экономист более осторожно отнесся к предложениям некоторых членов оппозиции Сейма применить льготный тариф к налогу на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания.

"Здесь есть необходимость в дебатах, и эти дебаты, вероятно, состоятся в ближайшем будущем, но я, возможно, более осторожен, потому что, опять же, выходит, что мы берем это из бюджета — а что это покроет?

Может быть, нам лучше взять эти деньги из бюджета и увеличить доходы самых низкооплачиваемых работников, и тогда у нас будет более целенаправленный эффект", — рассуждает экономист SEB.

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