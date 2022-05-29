"До дна далеко". Владислав Иноземцев - об экономике России и дальнейших перспективах

"Пациент получил серьёзную травму, был госпитализирован, лежит на больничной койке и никогда с нее не встанет. То есть жить он будет долго, но не встанет". Российский экономист, политический деятель основатель и руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в интервью Delfi рассказал о российской экономике, влиянии санкций и о том, приведут ли они к социально-политическим волнениям в России

Delfi: В 1996 году вы основали и возглавили некоммерческую организацию «Центр исследований постиндустриального общества». Сегодняшнее российское общество является ли постиндустриальным?

Владислав Иноземцев: Я думаю, что нет, конечно. Этот центр в свое время занимался именно технологическим прогрессом в экономике, информационным технологиям, и мне до сих пор это интересно. В моих книгах о постиндустриальном обществе вообще практически никогда Россия не упоминалась.

В конце 1990-х, когда у многих экспертов были очень оптимистические взгляды на российские перспективы, мне никогда не казалось, что Россия может стать каким-то таким одним из центров прорыва в экономику будущего. И сейчас тем более не кажется.

Конечно, российскую экономику формально можно назвать постиндустриальной по сравнению, допустим, с советской, потому что просто она деиндустриальная в какой-то мере. Но по формальным признакам – по структуре экономики, по занятости - она совпадает с тем, что происходило на Западе в 1980-е годы, когда этот термин появлялся.

Но понятно, что, когда мы говорим о постиндустриальной экономике, мы, конечно, обращаем внимание именно на «пост». То есть это то, что превосходит и приходит на место этого индустриального общества. А в России по большому счёту на это место пришла ещё более примитивная структура экономики.

Это в первую очередь и добывающие отрасли, на которых экономика сильно развивается. В последние годы все знают, что в России очень много говорится о сельском хозяйстве, об экспорте зерна и так далее.

То есть в любом случае ничего прорывного, к сожалению, в России так и не было создано. А если и создаётся, то это не может активным образом мультиплицироваться, потому что и инженерное образование практически разрушено, и огромное количество специалистов уехало. Причём не сейчас из-за войны, этот процесс никогда не затихал.

Россия - это страна, которая сейчас живёт на огромных технологических заимствованиях. И я думаю, что отставание это, конечно, настигнуть нельзя.

- Когда Дмитрий Медведев был президентом, вы выступали в том числе в региональных российских университетах. Я был на вашей лекции, когда учился в Чебоксарах. И у нас как у студентов, и у вас, наверно, как у лектора было такое ощущение, что все-таки мы находились в тот момент на траектории вперёд.

- Да, безусловно

- Сейчас все перевернулось с ног на голову.

- Всё перевернулось с ног на голову. Я знаю, что сейчас и в последнее время говорит Медведев, и это, конечно, вызывает ужас и оцепенение. Но мне казалось тогда, что его программа, - хотя её как таковой не было, - но само направление его мыслей, само его поведение, и то, что он делал, когда стал президентом, и то, как он реагировал на Болотную площадь, - все это было поведением абсолютно адекватного человека.

И в этом отношении я говорю и могу повторить, что я был сторонником Медведева. Мне казалось, что тогда у России был определённый шанс свернуть с пути назад, которым ни страна не воспользовалась, ни по большому счету оппозиционные силы тоже не пытались каким-то образом на это повлиять.

Возможно, это было мало реально. И скорее всего это было мало реально. И Медведев не был искренним.

Но опять-таки политика - это такое сложное дело и такое сложное искусство, что даже если вы понимаете, что человек не вашего круга, не ваших идеалов, но если вы видите что, условно говоря, его можно попытаться спровоцировать на какие-то перемены, то, наверное, это стоило бы делать. Ну, это уже дело прошлое.

Что было тогда и что мне казалось разумным, - это были разговоры про модернизацию. Модернизация - это термин, который я трактую очень примитивно, на мой взгляд таковым он является. Это процесс, когда банально догоняют ушедших вперёд.

Ни одна страна, успешно развивавшаяся сама по себе, например, американцы, она вообще ….

В американской экономике понятие «модернизация» никогда не применялось. В успешно развивающейся стране нет остановки, а потом толчка или чего-то подобного, а есть вполне естественный ход развития событий. А развитие и модернизации – это разные вещи.

Модернизация - это осмысленное, часто под государственным руководством развитие, направленное на сокращение разрыва и достижение какой-то конкретной цели. Поэтому модернизации сами по себе довольно однотипны, начиная с Японии после войны. И далее они по большому счёту прошли все по одному и тому же канону.

Если бы в России было желание провести модернизации, я думаю, что такая программа была бы легко осуществима.

Но совершенно очевидно, что был конфликт политического руководства и как бы реального руководства – Путина, который не хотел никогда этой модернизации.

Для Путина самое важное - это такая, знаете, обращённость в историю, вспять, в прошлое и при этом подавление любой и социальной инициативы, которая для модернизации обязательно нужна.

И, естественно, поэтому этот проект не получился. Но мне казалось тогда и до сих пор кажется, что шанс какой-ты был.

- Вы говорите про конфликт между башнями Кремля, наверное.

- Да, он был.

- Люди из условного экономического блока во многом те же самые, что и более 10 лет назад. Но сейчас они говорят сейчас совершенно другое. Они говорят это искренне или просто решили приспосабливаться под текущую ситуацию?

- Во-первых, я не говорю о конфликте между экономическим блоком и силовым. Я говорю о том, что была потенциальная возможность конфликта между лично Путным и лично Медведем. И этот конфликт нужно было максимально развивать и использовать. Потому что это был шанс на разрушение вот этой нудной стабильности режима. Сейчас такого нет.

Что касается людей в экономическом блоке, которые сильно поменяли точку зрения, я бы сказал, что здесь есть два момента.

С одной стороны, любой, кто приходит в российскую географическую систему по определению является приспособленцем. То есть от большого, так сказать, предвосхищения великих успехов туда никто не идёт. Это карьера, это деньги, это положение в обществе, и в этом отношении это абсолютно приспособленческая структура. Поэтому они всегда таковыми были и таковыми сегодня остались.

С другой стороны, конечно, нужно иметь в виду, что, если ты действительно профессионал в области экономики, ты хочешь, чтобы это безумие прекратилось.

Меня часто критикуют даже мои коллеги, допустим, когда я пишу какой-нибудь пост или просто размышляю о том же импортозамещении, финансовой системе, регулировании и прочее, я пытаюсь всегда сказать нечто, что бы следовало делать в этой ситуации для минимизации ущерба и для того, чтобы ситуация не ухудшалась дальше.

И мне отвечают - почему ты так говоришь, ведь чем хуже, тем лучше, режим рухнет, все распадется, и нам будет проще.

Мне кажется, что у многих людей, в экономическом блоке по крайней мере, например, в Центробанке ровно такая же мотивация. То есть, когда ты председатель Центрального банка, у тебя обвал рубля, у тебя всё рушится, ты понимаешь, что у тебя все банки завтра выйдут за все нормативы, у тебя просто реально ликвидность теряется, ну если профессионал, ты хочешь, чтобы это безумие прекратилось.

И ты начинаешь делать, то, что делала та же Набиуллина, - ужесточение контроля за экспортом капитала, продажа валютной выручки, фиксированные нормативы банка до 1 октября, чтобы погасить панику, отменяем продажу доллара.

То есть по большому счёту я бы сделал ровно то же самое. Потому что это …. ну когда палку вставляют в муравейник, муравьи начинают бегать. Ровно такая же и реакция. Поэтому как бы осуждать их за это, ну я не понимаю почему. Это нужно делать, люди делают свою работу и сделали на самом деле очень неплохо. Потому что никто, и даже я, не ожидал, что валютный кризис будет так быстро преодолен.

Но в остальном, конечно, да, эта система будет сейчас стремиться выживать. Резервов для выживания немного. И, конечно, специалисты в ней, которые готовы помочь ей выжить, есть. Это очевидно.

- По поводу выживания системы. Идет война, санкции в отношении России за развязывание этой войны. Каково состояние российской экономики в условиях совокупности санкций и различных мер со стороны Европы, США и других стран? Пациент скорее жив, чем мёртв?

- Я бы сказал, что пациент получил серьёзную травму, много раз был госпитализирован, лежит на больничной койке и никогда с нее не встанет. То есть он жить будет долго, но не встанет.

Дело в том, что любая экономика - это динамичный процесс. То есть она может либо стоять на месте, но внутри как-то меняться, либо развиваться, увеличиваться, обогащать людей и идти вперёд, либо потихонечку стагнировать и умирать.

Вот российский вариант отныне - только третий.

Но это не значит, что через полгода остановятся все заводы, через год будет как в СССР или как в России в 1992 году, инфляция там 10 000% и прочее. Вот ждать такого не нужно.

Есть, например, чудная страна Венесуэла. По уровню жизни, по показателям ВВП на душу населения максимальный за всю историю Венесуэлы показатель был достигнут в 1977 году. Вот 2013 год для России останется таким же показателем до середины этого столетия.

- Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 78,5%, таковы данные Ассоциации европейского бизнеса. Продажи сократились почему? Потому что машин нет в наличии, не производятся или потому что у людей нет денег на их покупку?

- Я думаю, что первый вариант ответа, - их нет в наличии. То есть поставки западных машин прекратились. Производство на западных мощностях в России практически тоже прекратилось. А покупать продукцию «АвтоВАЗ» без автоматической коробки народ не спешит.

Я думаю, что это, конечно, очень красивый показатель, его часто приводят. Я бы не сказал, что он может положить всю российскую экономику просто потому, что машины, квартиры - это такие особенные предметы потребления, которые покупаются довольно дискретно.

То есть срок службы автомобиля, допустим, до 10 лет. И если вдруг возникает экономический кризис, и вы хотели, имея машину, которой сейчас пять лет, продать и купить другую, то сейчас вы совершенно очевидно подумаете, что не будете это делать из-за неопределенности. Неизвестно, за сколько вы ее продадите, хорошую модель вы не купите, вам предлагают какую-то ерунду. Вы просто отсрочите эту покупку на пару лет, подождете, посмотрите, что будет. Это абсолютно рациональное поведение.

И я думаю, что вот этот провал связан с тем, что люди поняли, что сейчас пытаться принять в спешке правильные решения не нужно и можно какое-то время подождать. Может быть, этот спад не будет таким по году.

Но совокупность того, что, с одной стороны, нет поставок, а, с другой стороны, это не предмет абсолютно повседневного спроса дает такую ситуацию.

- Обсуждая войну, развязанную Россией в Украине, часто проводят исторические аналогии исторические различные, сравнивая какие-то события с тем, что происходило во время Второй мировой войны. Какие исторические аналогии возникают, если говорить о сегодняшнем состоянии российской экономики, мы сегодня где? В начале 90-х, в конце 80-х?

- Ой нет. Это в данном случае совершенно невозможно сравнивать.

Если мы, допустим, рассматриваем положение дел на фронте и сравниваем с какими-то другими военными операциями, это, наверное, как-то можно сравнивать.

Что касается экономики, то здесь есть два фактора, которые делают ситуацию несравнимой.

Во-первых, надо понимать, что под такими санкциями практически не был никто. Ну, может быть, Иран, но Иран не похож на советскую экономику и не похож на российскую 1990-х годов. Но некоторые параллели с Ираном на сегодняшний день проводить можно. Гораздо лучше сравнивать с какими-то другими государствами типа Ирана, которые оказались в такой ситуации, чем сравнивать с российской экономикой прошлых лет.

Потому что начало 1990-х, середина 1990-х - это был период, когда мы получили от Советского Союза некоторое наследство. Экономика советская была довольна высокотехнологичной по тем временам. Но при этом она не была рыночной, и она не имела внутри себя встроенные элементы рыночной мотивации.

Почему произошел провал в 1992-1993 годах?

Vladislavas Inozemcevas Foto: Asmeninis archyvas

Потому что, допустим, вы директор, у вас есть предприятие, на него поставляют комплектующие с 15 других предприятий, каждый из них монополист, а ваше предприятие это всё должно собрать и с санкции госплана поставить в какую-то там госкомпанию.

Что происходит? Во-первых, у вас исчезает план, и уже никто этот продукт, который вы должны собрать, не покупает заведомо. Нужно выходить на рынок и пытаться продать. С другой стороны, ваши подрядчики – один оказывается в Туркмении, другой закрывается в Украине. И, с другой стороны, вы директор, у вас есть хорошая дача, «Волга», водитель, ну и зарплата, условно говоря, 800 рублей, что по советским меркам очень большая.

И что дальше? Вы понимаете, что вы звоните смежникам, у них комплектующих нет, государство вам перестает платить. Ну что вы можете сказать? Да, самый простой вариант - что-то из фондов украсть и тихо уехать, в принципе всё.

То есть мотивация вот в таких условиях бороться за предприятие отсутствует.

Да, наверное, если вы очень далеко видящий человек, вы, наверное, подумаете, что предприятие можно приватизировать, когда-нибудь оно будешь больше стоить….

Но в 1993 году даже многие примитивные предприятия были просто разворованы на металлолом, потому что уже это приносило доход.

Сейчас все абсолютно другое. Сейчас все эти предприятия – средние, мелкие и большинство крупных - в частной собственности. Люди, которые их купили, создали, построили, приватизировали имеют очень высокую заинтересованность. Любой бизнесмен, с которым я общаюсь в Москве, сталкивается сейчас с кучей проблем. Но как бы ответ на это - я буду в три раза больше бегать, но я этот свой бизнес спасу.

И это абсолютно логичная позиция, потому что это твой бизнес, ты хочешь его спасти. В то время как в Советском Союзе ничего своего не было. Поэтому это первый ответ на вопрос, почему на 1990-е годы это не будет похоже в принципе.

Второй момент заключается в том, что в 1990-е годы и кризис был очень сильным образом спровоцирован не внешним окружением, которое было благосклонно. Он был спровоцирован безумными ошибками в управлении и в принципе непониманием того, как экономика функционирует. Сейчас этого тоже нет.

И сейчас только очень наивный человек может ждать разорения половины российских банков, очередей на взятие вкладов или инфляцию 10 000 % в год. Ну этого не будет, просто потому что это уже по-другому функционирует, другой уровень профессионализма в этой сфере. Поэтому нельзя сравнивать с 1998 годом. То есть в любом случае мне кажется, что сравнение с нашими прошлыми экономическими опытами страдает.

Эта ситуация абсолютно иная, и выход из нее тоже будет иной. Если раньше кризисы, которые мы переживали в 1998 году, в 2008 году, в 2013 году - это были очень резкие V-образные кризисы - провал и быстрый отскок.

Вот я боюсь, что сейчас провал будет не таким глубоким, а отскока не будет вообще.

- Россия сейчас является рекордсменом по количеству принятых в отношении нее санкций. Евросоюз уже принял пять пакетов санкционных, а с шестым возникла проблема. Пока из-за Виктора Орбана, из-за Венгрии. Если шестой пакет санкций все-таки будет принят, насколько сильно это может усугубить уже и без того плохую ситуацию? Как далеко до дна?

- До дна далеко.

В шестом пакете, я думаю, есть два серьезных момента, и это уже наверняка все обсудили.

Первое – это нефтяные санкции.

Второе - это санкции против россиян в Европе, в результате которых они не смогут там покупать новую недвижимость или даже владеть уже существующей.

Я думаю, что, наверно, вот эта санкция была бы самой радикальной. И я об этом говорил много раз и много лет назад.

В принципе, если вы хотите снести путинский режим, вы должны в течение короткого времени объявить, что вся собственность, все деньги россиян в европейских банках, вся их собственность не то, что изымается.

Просто устанавливается, допустим, полуторагодовой срок, в течение которого все счета должны быть закрыты, собственность распродана с единственным условием, - деньги должны быть отправлены только в Россию.

Плюс к этому максимально запретить выдачу россиянам виз, отменить, может быть, уже выданные виды на жительство и так далее.

По сути дела, сейчас за пределами России находятся около 3 - 3,5 миллионов человек, которые – да, они не фанаты Путина, вот как мы слышали на прошедшем в Вильнюсе Форуме свободной России от Гудкова, это могут быть хорошие русские, - но эти хорошие русские на Западе для изменений в России бесполезны. То есть, чтобы России изменилась, эту массу хороших русских надо аккуратно вдавить назад.

И тогда уже и протестные акции будут собирать в 10 раз больше народа, и люди прекрасно поймут, что из этой системы нет выхода и так далее.

Почему распался или взорвался Советский Союз?

У меня очень простое объяснение. Оно заключается в том, что в тот момент люди понимали, - они могли ставить себе абсолютно неправильные цели, они могли думать, что будут жить на Западе отличной жизнью через год, но всё это оказалось неправда.

Но у них было очень важное отличие от сегодняшней России.

Они понимали, что они могут изменить себя, только изменив страну. Потому что, ну да, если ты профессиональный хороший врач или композитор, или музыкант, ты можешь уехать на Запад и начать там новую жизнь.

Но по отношению к населению России таковых было десятые доли процента.

Люди других профессий не могли стартануть в новую жизнь за границей с нуля. Потому что очень небольшой процент населения знали иностранные языки, потому что ни у кого не было собственности, чтобы что-то можно было продать и что-то купить на Западе.

Сейчас всё абсолютно другое. Сейчас иностранные языки знает каждый второй. И любая квартира большая в Москве стоит дороже дома под Парижем.

Поэтому в принципе вот это проблема снята, и из России уезжает большое количество людей, и это снижает нажим на систему.

То есть в этом отношении мне кажется, что если попытаться русских не легализовывать в Европе, а выдавить отсюда, то это более продуктивно для смены режима, чем обратный процесс. Это одна сторона.

Что касается нефти и газа. Об этом очень много говорится. У меня очень четкая здесь позиция.

Ввести такие санкции Европа может. Следствием их будет сильное повышение цен на нефть и газ в Европе. Соответственно - снижение прибыльности экономики, замедление темпов роста, возможно даже рецессия.

При этом то, что вы переплатите за нефть и газ, пойдёт на 80% не в Америку, а во всякие недемократические страны типа Алжира, Нигерии, Анголы ну всех арабских шейхов.

Поэтому мне кажется, что это неправильный подход.

Путин тратит на войну. Я не могу назвать точные цифры, я их не знаю, но военный бюджет России задолго до войны был около 60 миллиардов долларов в год. То есть это порядка 2 - 3 триллионов рублей. 3 триллиона рублей – это приблизительно чуть больше 2% ВВП России, ну, может быть, 3% ВВП.

Теперь представим ситуацию, когда экспорт нефти и газа полностью закрыт, Россия не получает доход. Значит, в этой ситуации правительству нужно где-то 3 - 4 триллиона рублей.

Что будет сделано?

Будет увеличен внутренний долг, повышены процентные ставки, будет обеспечена эмиссия через Центральный банк.

Сейчас в России внутренний долг составляет - вообще долг российского правительства – в районе 20% ВВП, притом, что в США уже выше 100. Напечатать некоторое количество денег, допустим, по 3 - 4 процента в год, не составляет никаких проблем.

И этими деньгами можно заплатить Уралвагонзаводу за БМП, еще другим предприятиям за ракеты, военным специалистам и так далее, и так далее…

И никакой остановки в войне от прекращения экспорта энергоносителей не предвидится. Это мое глубочайшее убеждение.

Потому что Россия почувствует эти санкции очень сильно, но года через два.

- А заплатить этими же деньгами по долгам госкорпорациям во избежание дефолта можно будет? О чем говорил Силуанов недавно, комментируя публикацию в The Guardian, в которой писали о том, что США хотят лишить Россию возможности платить по долгам.

- Да, наверное, можно. Я удивляюсь другому обстоятельству - зачем США хотят это сделать? У меня нет объяснений этому процессу, потому что, если ваши собственные инвесторы были такие глупые, что они дали этим русским деньги в долг, а теперь Россия говорит, что она может их вернуть, а вы говорите, что мы запрещаем их получить обратно, - ну это что-то, что у меня в голове - как у экономиста - не укладывается.

То есть возвращать деньги госкорпорации могут пока и так. Я не знаю, какая сейчас госкорпорация, - может, Роснефть только - закредитована так, что она не может поддерживать обслуживание своего долга.

Это все в любом случае будет происходить, и российскую экономику это в финансовом плане, могу сказать, не убьёт.

- А что больше бьет сегодня по российской экономике – санкции, которые принимаются Евросоюзом, США и другими странами, или уход различных компаний международных из России?

- Уход различных международных компаний бьет больше. Санкции и уход компаний нельзя разделять, конечно, потому что, может быть, многие из них и не ушли бы, если бы правительства стран, которые ввели санкции, не заняли такую жесткую позицию.

Я вполне допускаю, не исключаю того, что, если бы не было санкций, очень немногие бы компании решили уйти по морально-этическим соображениям.

Но, с точки зрения экономического роста, конечно, уход компаний вызывает колоссальные проблемы. Потому что это даже не столько уход Макдональдса, который физически был в России, а это просто решение о прекращении сотрудничества даже чисто внешнеторгового. Это действительно очень серьёзный удар, просто потому что это только кажется, что российская экономика сильная и серьезно не зависит от мира. Это только кажется.

Дело в том, что в свете кризиса 2013-2014 годов российское правительство заявило, что оно хочет программу импортозамещения. Сейчас говорят о том, что она полностью провалилась.

Эта программа провалилась не полностью. Если возьмём банально то же самое сельское хозяйство, то в начале 2000 годов Россия потребляла приблизительно 70% импортного сахара. Сейчас, по 2021 году, производство было 101% от необходимого самой России. То есть Россия сахар сегодня не импортирует. И здесь все чиновники от сельского хозяйства бегут к Путину и рапортуют, что мы импортозаместились, мы выращиваем свеклу и делаем из нее сахар здесь на месте. Вроде бы да.

Но, с другой стороны, оказывается, что 99% семян сахарной свеклы привозится из Европы.

То есть в чем проблема?

Проблема в том, что импортозамещение понималось как увеличение доли добавленной стоимости в некоем продукте, чтобы он более локализовался. А на мелочи никто не смотрел. Главное, чтобы стоимость увеличивалась, чтобы компании получали прибыль, чтобы люди работали и чтобы не было зависимости от импорта. Это достигнуто. Но при этом всё равно импортозамещении тотального нет.

И соответственно на этом фоне в России есть десятки тысяч позиций, по каждой из которых полное перекрытие импорта в Россию некоторых товаров было бы убийственным.

Поэтому да, мне кажется, что не столько широкие санкции типа запрета на экспорт энергоносителей, ареста счетов Центрального банка, закрытие возможности переводов, сколько вот именно конкретные действия отдельных компаний вызывают больший ущерб.

- Ещё один сюжет связан с возможным продовольственным кризисом из-за нарушения поставок зерна, блокировки портов Украине. Насколько велика вероятность кризиса, и действительно ли продовольственный кризис грозит, прежде всего, бедным странам, в частности, африканским?

- Да. С последним я точно согласен. Я на самом деле отчасти удивлен этими рассуждениями. Я понимаю, что рынок зерна сейчас очень нестабильный, что цены сейчас на исторических максимумах, и это спровоцировано именно войной. Потому что и российский экспорт может пострадать, потому что у России могут не покупать, допустим, перевозчики могут не перевозить зерно по своим соображениям, а в Украине это, конечно, гораздо более драматично.

Но Россия и Украина были первыми или третьими, четвертыми по объёму продаж зерна на международные рынки. Но при этом, если брать общее потребление по всему земному шару зерна пшеницы, ржи, риса и так далее, то, конечно, масштаб этих поставок ничтожен.

То есть я бы сказал, что это ну в лучшем случае около 2,5 % мирового потребления.

Поэтому, конечно, сложившаяся ситуация окажет влияние на то, что в Африке, в Латинской Америке, в Азии действительно люди не смогут покупать, платить ту цену за хлеб, например, который подорожает. А зерно - это такое сырьё, при росте цен на которое по цепочке дорожает вся сельскохозяйственная продукция.

Но в США и в Европе кризис вообще не будет замечен. Потому что они тоже являются экспортёрами, их производство полностью обеспечивает их потребление.

Поэтому я думаю, что здесь проблем не будет.

- Мы с вами сейчас говорим в кулуарах Второй антивоенной конференции, организованной Форумом свободной России Второй конференции. В своем выступлении на конференции вы сказали, что фиаско состоялась, и для России это будут долгосрочные последствия. Входят ли в перечень последствий такие явления как дефицит и обнищание населения?

- Обнищание населения входит, оно идет и будет идти.

Дефицит - скорее нет, чем да.

Просто потому, что сегодня российская экономика остается очень открытой. Мы знаем, - и коллеги, Дмитрий Некрасов в частности сказал об этом, - что у нас был по первому кварталу самый большой профицит счета текущих операций. Это именно так, и это означает, что импорт сокращается, а экспорт остается высоким.

Импорт всегда можно нарастить, можно перейти на других поставщиков. А тем более сейчас легализован параллельный импорт, то есть вы можете, условно говоря, сумочку от Gucci возить не от Gucci, а с фабрики в Китае, которая их производит, с небольшими изменениями в этикетке.

То есть если подходить к этому именно так, как подходит сейчас российское правительство, я не жду никакого дефицита. Его можно выровнять, поставки можно заводить через Турцию, ещё как-нибудь.

А что касается обнищания, то оно будет. Дефицита не будет.

- И обнищание, которое будет, способно ли привести к социально-политическим протестам или население России будет приспосабливаться так же, как это делают чиновники экономического блока, о чем вы говорили?

- Нет, обнищание не способно привести к протестам.

Может быть, это какие-то исторические проблемы, может быть, это какая-то особенность советского человека, но в любом случае на постсоветском пространстве было много серьезных экономических кризисов, но ни в 1998-м, ни в 2008 году люди не выходили против кризиса, с лозунгами «за рыночную экономику» или ещё какими-нибудь такими лозунгами.

В Украине оба майдана произошли в период очень успешной экономической ситуации по украинским масштабам, украинским меркам.

Я не вижу прямой связи, даже можно сказать, что не вижу вообще никакой связи между уровнем экономического благосостояния и ростом этого уровня, снижением этого уровня и российским потребителем. И это удивительно.

Потому что в Европе, - мы прекрасно это знаем и видим, - граждане, которые сталкиваются с проблемами, могут довольно непосредственно влиять на деятельность политиков.

В России такое обратной связи нет. И поэтому я думаю, что обнищание будет продолжаться, но его влияние на политику будет минимальным.

То есть люди, которые находятся в таком оцепенении и хотят хоть как-то себе помочь, они будут находить вторую работу, уходить от налогов, ещё что-нибудь делать, но говорить, что они сейчас изменят экономическую систему, я бы точно не стал.

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