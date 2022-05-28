Об этом BNS сообщил пресс-секретарь литовских аэропортов Марюс Зеленюс.
Он сказал, что самолет был отремонтирован, и авиакомпания скоро продолжит полет.
"После осмотра и ремонтных работ авиакомпания планирует продолжить рейс на том же самолете", - сказал представитель литовских аэропортов.
По его словам, самолетом летели 186 пассажиров. Примерно с 12.20 они находятся в терминале аэропорта и ожидают вылета в Москву.
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