Обруганные депутатом Гражулисом молодые люди обратились в полицию: удивляются низкому уровню культуры в Сейме

Молодые люди, которых в четверг в Сейме обругал депутат Пятрас Гражулис, намерены обратиться в полицию по поводу поведения члена Сейма. Это Delfi подтвердил предприниматель и активист Мантас Мацкявичюс, принимавший участие в произошедшем.

М.Мацкявичюс пояснил, что поведение парламентария совершенно неприемлемо и оскорбительно.

"Мне очень жаль тех, кто с трудом переживает гомофобию. Некоторые не чураются этого и до сих пор очень болезненно переживают, видя все это. В общем, я хочу положить конец гомофобии не только в Сейме, но и в обществе.

Гомофобии - конец. Поэтому мы должны прежде всего высказать свое мнение в Сейме. Это должно быть стандартно - гомофобии совершенно нет ни малейшего места, а в Сейме ее как-то по максимуму: там наркоманы, педофилы, убийцы и всякие другие. Хотелось бы, чтобы это больше не повторилось", - сказал собеседник.

Он также обратил внимание на низкие стандарты в Сейме, раз депутат может неуважительно относиться к людям, ругаться и кричать.

"Меня также удивляет низкий уровень культуры в Сейме", — прокомментировал Мацкявичюс.

Насколько ему известно, по поводу поведения П. Гражулиса также подается обращение в Комитет по этике парламента.

После того, как текст был опубликован, другой молодой человек связался с Delfi и подтвердил, что уже подал жалобу в полицию, потому что, хотя он не относится к ЛГБТ-сообществу, но очень его поддерживает.

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