В Литве - рекордный уровень доверия к армии: самый высокий показатель с 1998 года

По мере того, как Россия продолжает вести войну против Украины, доверие к армии выросло до 68 процентов, показывают данные опроса Vilmorus, которые были опубликованы Lietuvos Rytas в субботу.

По словам главы Vilmorus Владаса Гайдиса, это самая высокая оценка армии за весь период проведения опросов с 1998 года.

"Доверие к армия достигло самого высокого результата за 25 лет, - 68 процентов", - сказал BNS Гайдис.

В предыдущем опросе, проведенном в марте, 64,8 процента респондентов указали, что доверяют литовской армии.

С таким результатом армия находится на втором месте в рейтинге. Традиционно самый высокий уровень доверия среди учреждений получили пожарные-спасатели - 90 процентов, как и в марте.

Третье - полиция с 65,8 % (в марте - 64,4 %), четвертое - "Содра" с 60,1 % (61,1 %), пятое - пограничники с 54 % (56,5 %), седьмое - образовательные учреждения с 46,1 % (47,1 %), восьмое место - учреждения здравоохранения с 51,2% (50,8%), девятое - церковь с 47,7% (49,9%), десятое - офис президента с 40,9% (49,9%).

В то же время большинство людей не доверяют партиям, Сейму, СМИ, правительству и судам. Рейтинг недоверия к этим учреждениям превышает 30%.

Репрезентативный опрос Центра общественного мнения Vilmorus был проведен 12–18 мая, опрошен 1001 человек, погрешность составляет 3,1%.

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