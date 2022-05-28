Ходорковский: России не нужен пост президента

России институт президента не нужен, говорит оппозиционный деятель Михаил Ходорковский, прогнозирующий, что конца режима Владимира Путина "ждать уже осталось не так долго".

По его словам, Россия должна быть реально федеративным государством, а высшим инструментом власти должен быть парламент.

По словам оппозиционера, только так удастся задавить имперские амбиции России.

"Поста президента в России быть не должно. В России должен быть парламент и страна должна быть федеративной, реально федеративной, а федеральный центр должен представлять регионы. Только в этом случае, если Россия будет переучреждена регионами, вот эта вот имперская интенция пропадет", - сказал в пятницу после вильнюсского российского форума в Тракайском районе Ходорковский, возглавляющий Фонд "Открытая Россия".

Он выразил уверенность, что Путин потеряет власть в России.

"(...) Я убежден, что ждать этого уже осталось не так долго. Напав на Украину, он совершил драматическую ошибку", - сказал российский оппозиционный деятель.

По его словам, когда это произойдет, чтобы изменить страну, на родину вернутся сотни тысяч россиян.

Как сказал Ходорковский, с этими людьми, активными оппонентами Путина, "есть смысл разговаривать" и это нужно делать. Это нужно делать невзирая на то, что покинувшие страну россияне воспринимаются как часть режима, сказал активист.

"Я благодарен Литве, литовскому обществу за то, что вы готовы разговаривать. Это очень важно, и ту роль, которую вы играете сейчас в Европейском союзе, людей, которые понимают, что происходит, людей, которые озабочены тем, что происходит, людей, которые долбят по головам тех в Европейском союзе, кто думает, что не происходит ничего, ну или ничего особенного, или что с Путиным опять можно договориться. То, что вы им постоянно про эту тему напоминаете и объясняете, - это, на мой взгляд, очень важная роль, которую вы выполняете в сегодняшней Европе", - сказал Ходорковский.

Состоявшийся в конце мая вильнюсский российский форум стал восьмым таким мероприятием.

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