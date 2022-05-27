Президент Литвы: военная мобильность – один из факторов безопасности страны

Военная мобильность является одним из важнейших факторов, определяющих безопасность страны, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он заявил на каунасской железнодорожной станции Палемонас, где наблюдал за прибытием и разгрузкой военной техники 1-66-ого ротационного батальона возле Каунасского интермодального терминала.

"То, что происходит в наших глазах, является явным свидетельством того, что вопросы военной мобильности решаются, и мы вкладываем в это подходящие средства. Было интересно наблюдать, как эту технику перевозят таким образом, не повреждая наше автодорожное покрытие", — сказал президент журналистам.

Каунасский интермодальный терминал является частью железной дороги колеи европейского типа Rail Baltica. С позапрошлого года он соединен с европейской железнодорожной сетью.

Этот терминал является самой удаленной на восток точкой европейской железнодорожной системы, до которой можно доставлять поездами грузы и военную технику.

Как ранее заявлял министр обороны Арвидас Анушаускас, Каунасский интермодальный терминал впервые был использован при приеме новой ротации американских военных.

"Приветствую этот проект и его реализацию, надеюсь, что он еще больше поможет нашей способности принимать союзников, видеть здесь больше не только военных, но и техники. Самое главное, что мы сможем сделать это быстро, качественно и оперативно. Этот фактор, как мы видим в контексте украинской войны, вероятно, становится решающим", — сказал Науседа.

Однако он подчеркнул, что необходимо развивать и автодорожную инфраструктуру.

"Что еще более важно, чтобы у нас были очень эффективные маршруты для военной техники, и чтобы союзники знали, что это можно сделать как в условиях мира, так и в условиях потенциального конфликта", — сказал он.

В начале апреля Литва получила более 73 млн евро от Европейского фонда развития инфраструктурных сетей для финансирования проектов военной мобильности.

Средства ЕС предусмотрены и на строительство участка Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей и оборудование железнодорожной разгрузочной площадки в Палемонасе.

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