В захваченных районах юга Украины для укрепления долгосрочного контроля над регионом и отражения украинских контрнаступлений войска РФ готовят "третью линию обороны".
Глава МИД Украины вновь обратился с призывом к странам Запада, если им небезразлична судьба Украины, экстренно помочь ей тяжелым вооружением: "Без артиллерии, без реактивных систем залпового огня, мы не сможем оттеснить российские войска".
Ситуацию на фронте, временно оккупированных территориях и вопрос западной военной помощи обсуждаем с советником главы МВД Украины Виктором Андрусивым.
Дмитрий Семенов
ведущий
Анжела Бубеляк
ведущая новостей
Начало эфира в 13.00
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