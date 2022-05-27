Спецэфир Delfi с советником главы МВД Украины Виктором Андрусивым

На 93-й день войны Россия продолжает наступление на Лисичанск и Северодонецк, хотя Украина по-прежнему удерживает множественные укрепленные районы, не позволяя российским войскам установить контроль над всей территорией Донбасса.

В захваченных районах юга Украины для укрепления долгосрочного контроля над регионом и отражения украинских контрнаступлений войска РФ готовят "третью линию обороны".

Глава МИД Украины вновь обратился с призывом к странам Запада, если им небезразлична судьба Украины, экстренно помочь ей тяжелым вооружением: "Без артиллерии, без реактивных систем залпового огня, мы не сможем оттеснить российские войска".

Ситуацию на фронте, временно оккупированных территориях и вопрос западной военной помощи обсуждаем с советником главы МВД Украины Виктором Андрусивым.

Дмитрий Семенов

ведущий

Анжела Бубеляк

ведущая новостей

Начало эфира в 13.00

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