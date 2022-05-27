Глава Соцмина о вовлечении в пенсионное накопление: лучше этого варианта нет

В начале 2022 года больше 270 000 жителей Литвы получили из "Содры" уведомление о том, что они включены в участие в пенсионное накопление второй ступени. Одни были включены в программу в первый раз, другие уже откладывали деньги, но временно приостановили накопление. Об этом в интервью на LNK рассказала глава Соцмина Моника Навицкене.

Людей автоматически включают в систему каждые три год, пока им не исполнится 40 лет. По данным "Содры", в этом году в систему включили 89 000 человек, 45 000 из них отказались от участия в частном накоплении.

"Люди могут реализовать свою волю – отказаться, если они не хотят участвовать в накоплении. Каждый второй человек соглашается, понимает смысл накопления. Мы видим, что если молодой и трудоспособный человек отказывается от участия в накоплении, то он на треть снижает свою пенсию в будущем. Это серьезный показатель", – сказала министр.

По ее словам, сейчас не придуман механизм, который был бы лучше частного накопления.

"Все зависит от выбора человека, но анализ Организации экономического сотрудничества и развития имеет смысл, он показывает, что такая "подушка" рано или поздно нужна человеку.

По данным "Евростата", если будет так, что в 2050 г. на 5 работающих будут приходиться трое пенсионеров, то мы сами понимаем, что дополнительная "подушка" в старости необходима. Нет накопительного механизма, который был бы продуман лучше. Выбор в любом случае – в руках человека, отказаться всегда можно. То, что каждый второй соглашается с участием - хороший сигнал", – сказала Навицкене.

Она представила данные: с 1 января по 18 мая 2022 г в системе приняли участие 4000 новых жителей.

"Тенденция показывает, что система работает, всем людям надо думать о дополнительной "подушке" в старости. На сегодняшний день мы видим, что дополнительное финансовое побуждение появляется - за год собственностью человека становятся 250 евро, на них он сможет рассчитывать, когда выйдет на пенсию. Это важный аспект. Другой момент – сегодня не придуман механизм лучше этого, поэтому надо пользоваться тем, что проверенно и действует", – сказала Навицкене.

"Были около 174 000, которые в 2019 г. или позже остановили участие в накоплении, большая их часть отказывается в дальнейшем участии и сейчас. Значит, это их решение. Может, у них есть иные формы или способы накопления на старость. Они не мечутся, они уже приняли решение", – заметила министр.

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