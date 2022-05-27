В Литве всем мирoм собирают деньги на "Байрактар" для Украины

В Литве по инициативе общественного деятеля, журналиста и ведущего Андрюса Тапинаса собирают деньги для покупки военного турецкого боевого беспилотника "Байрактар" для Украины. Командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что приветствует эту идею и армия намерена способствовать приобретению беспилотника.

"Конечно, одному Тапинасу это сложно сделать. (...) Насколько мне известно, министр обороны склонен реализовать этот проект вместе с господином Тапинасом. Вероятно, и армия здесь примет определенное участие", — сказал в пятницу генерал-лейтенант в интервью LRT.

Чтобы купить боевой беспилотник, Тапинас надеется собрать 5 млн евро пожертвований.

Украина уже более трех месяцев сражается с вторгшимися российскими войсками, но сталкивается с нехваткой оружия и призывает страны Запада передать его как можно больше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!