В течение нескольких месяцев женщина отдала мошеннику 96 530 евро

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26 мая в полицию Плунгеского района обратилась женщина 1951 г.р., которая рассказала, что с 16 января 2022 г. до 24 мая 2022 г. обманным путем у нее выманили 96 530 евро. Эти деньги она перевела на разные счета, которые указали, как выяснилось, мошенники или мошенник.