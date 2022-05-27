СМИ: по данным опросов фаворитом будущих президентских выборов в Литве остается Науседа

По данным социологических опросов, во второй тур на следующих президентских выборах снова выйдет действующий президент Гитанас Науседа, а его наиболее реальными соперниками называют четырех политиков.

Соответствующие результаты опросов, проведенных компаниями Vilmorus и Norstat LT, были опубликованы новостным порталом 15min.lt. До президентских выборов в Литве осталось еще два года.

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В опросе общественного мнения эксперты отобрали пять политиков с более реальными шансами пройти во второй тур выборов: Гитанаса Науседу, лидера Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса, спикера Сейма, лидера Либерального союза Викторию Чмилите-Нильсен, председателя Литовской социал-демократической партии Вилию Блинкявичюте и премьера, представителя консерваторов Ингриду Шимоните.

Согласно обоим опросам, Науседа должен пройти во второй тур выборов, наименьшая вероятность выхода во второй тур - у Чмилите-Нильсен.

На первом месте в опросе Vilmorus оказался Науседса (за него проголосовал бы 21,1% опрошенных), за ним следуют Блинкявичюте (11,9%), Сквернялис (10, %), за Шимоните и Чмилите-Нильсен проголосовали бы 8,7 и 4,6% участников опроса соответственно.

В опросе Norstat LT Шимоните получила 22% голосов в поддержку, Науседа – 16%. Далее следуют Сквернялис с 7%, Блинкявичюте с 6% и Чмилите-Нильсен с 4% поддержки респондентов.

Компания рыночных и социологических исследований Vilmorus провела личные и телефонные интервью с тысячей взрослых жителей Литвы. Norstat LT провела онлайн-опрос людей в возрасте от 18 до 74 лет.

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