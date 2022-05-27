Премьер-министру Литвы журналисты задали вопрос о возможном участии в президентских выборах

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не согласилась оценить работу нынешнего президента Гитанаса Науседы. По ее словам, это было бы неэтично.

"Наверное, это было бы неэтично, если бы я оценивала работу президента. Я себя не люблю оценивать, поэтому и других политиков оценивать не буду. Пусть их оценивают избиратели, политологи, эксперты и так далее", – сказала журналистам премьер. Она также не ответила на вопрос, намерена ли она принимать участие в президентских выборах через два года.

"Не буду отвечать на этот вопрос", – сказала Шимоните, не раздумывая.

В мае 2019 г. во втором туре президентских выборов Шимоните обошел Науседа.

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