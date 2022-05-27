Новые показатели бедности в Литве: хороших новостей придется подождать

Чтобы снизить уровень бедности в Литве, надо отказаться от политики одноразовых выплат и перейти к долгосрочным решениям, сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Она комментировала данные Департамента статистики и сказала, что это данные, на которые повлиял 2020 год - время пандемии, когда жителям выплачивали одноразовые пособия (они дали кратковременный эффект).

"Мы должны перейти от одноразовых выплат к таким средствам, которые будут повышать доходы и снижать уровень бедности", – прибавила министр.

Старший советник президента Ирена Сегаловичене сказала, что одноразовые выплаты способствовали снижению уровня бедности.

В числе надежных средств борьбы с нищетой Навицкене назвала индексацию пенсий.

"В 2021 году мы перешли к более быстрой индексации, приняли поправки к закону о социальном страховании, которые обеспечат более быстрый рост пенсий. С этого года они в среднем увеличились на 50 евро, а пенсии социального страхования дополнительно увеличатся на 20 евро. Этот процесс должен быть последовательным, он будет генерировать больше доходов со следующего года", – сказала министр.

Она заметила, что эти перемены на показателях в ближайшее время не отразятся, но обеспечат реальное и постоянное увеличение доходов.

"В следующем году показатель относительной бедности еще не улучшится, но мы заложили надежное основание для решений, оно проявится, а главное, что они почувствуют себя людьми, у которых доходы постоянно увеличиваются, а не только тогда, когда этого кому-то хочется. Это главная цель, которой я хотела бы придерживаться, на показателях это отразится позже", – сказала Навицкене.

По ее словам, есть немало разных средств повышения достатка жителей и снижения уровня бедности, но это не должны быть одноразовые выплаты.

"Цель - чтобы люди выбрались из бедности, из капкана небольших доходов, из неравенства доходов, особенно ушли от риска абсолютной нищеты. Нужны надежные средства, нужны надежные показатели, незамаскированные в краткосрочной перспективе разными одноразовыми выплатами", – сказала министр.

Департамент статистики 26 мая сообщил, что уровень риска нищеты в 2021 году в Литве составил 20%, за чертой бедности жили 560 000 жителей. Бедность в прошлом году означала доходы на одного человека в размере 483 евро в месяц или 1015 евро – на семью из четырех человек, где двое - малолетние дети.

За чертой абсолютной бедности в Литве жили 3,9% жителей (это 260 евро на человека или 546 евро на семью) – около 110 000 человек.

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