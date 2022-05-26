Министр финансов Литвы: жители не ощутят выгоду от льготы НДС на продукты питания

Советник президента Литвы предлагает ввести льготу на налог на добавленную стоимость (НДС) для продуктов питания по другой модели, которая выгодна потребителям, а министр финансов Гинтаре Скайсте говорит, что правительство не намерено применять льготу, потому что жители не ощутят выгоду от нее.

"Мы неоднократно заявляли об этой позиции, скидки по НДС в тех секторах, где цены, как правило, не регулируются, не достигают цели, выгодны не конечным потребителям, а перекупщикам, крупным торговым центрам и поставщикам", - заявил Скайсте журналистам в четверг.

Во вторник главный советник президента по вопросам экономической и социальной политики Ирена Сегаловичене сказала, что в поисках путей борьбы с высокой инфляцией возможна льгота НДС на продукты питания, но следует искать такую ​​модель, чтобы ее выгоду почувствовал конечный потребитель.

По мнению Скайсте, в ответ на рост цен на продукты лучше увеличить доходы наиболее социально уязвимых слоев населения.

Сейчас в Литве применяется НДС в размере 21%.

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