Президент Литвы: ЕС не может медлить с шестым пакетом санкций против России

Европейский союз не может откладывать принятие шестого пакета санкций против России, заявил президент Литвы.

По его словам, этот пакет должен быть принят немедленно и включать в себя эмбарго на российскую нефть, а на столе дискуссий ЕС должен оказаться седьмой пакет санкций.

Гитанас Науседа сказал это в ходе подготовительного заседания Европейского совета в среду.

Телеконференция проводится в рамках подготовки к внеочередной встрече Европейского совета, которая состоится в Брюсселе 30-31 мая.

Основные темы встречи - помощь Украине и план ее восстановления, энергетика, продовольственная безопасность, а также политика безопасности и обороны Европейского союза, сообщил офис президента.

В настоящее время ЕС ведет переговоры о шестом пакете санкций в отношении России, ведущей войну против Украины. Новые санкции должны включать запрет на импорт российской нефти, но переговоры зашли в тупик из-за возражений Венгрии, которая заявляет, что страна не поддержит эмбарго из-за чрезмерной зависимости от этих ресурсов.

Говоря об Украине, литовский лидер сказал, что Литва выступает за использование замороженных российских средств для восстановления Украины.

Президент также подчеркнул, что политическая поддержка Украины остается важной, и призвал как можно скорее предоставить этой стране статус кандидата в члены ЕС.

При обсуждении вопросов энергетики Науседа заявил, что ЕС должен добиться полной энергетической независимости от России. По его словам, для этого нужна политическая воля стран-членов ЕС и соответствующие решения - по диверсификации источников энергии, инвестициям в возобновляемые источники энергии, заполнению газохранилищ.

Науседа сказал, что экспорт зерна из Украины - это еще одна проблема, которая требует быстрых решений.

"Россия использует экспорт украинского зерна как инструмент манипулирования в своей войне. Разблокировка Одесского порта должна быть первоочередной задачей, но Литва готова предоставить свою железнодорожную инфраструктуру и морской порт, чтобы экспорт зерна из Украины не прекращался при перевозке его через Польшу", - сказал он.

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