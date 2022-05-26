Глава МИД: предложение Украине отдать часть своих земель России - опасность для Литвы

Предложения западных политиков и экспертов отдать часть территории Украины России во имя мира являются опасными для Литвы, считает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Они опасны для нас, Литвы, потому что они не только нормализуют отношения с этим режимом (президента России Владимира Путина - BNS), но и нормализуют то, что этот режим делает", – заявил в четверг журналистам глава МИД Литвы.

"Это очень сильный сигнал всем остальным агрессорам, потенциальным преступникам, что если ты совершаешь преступление и тебя не уничтожат в течение трех месяцев, то все в порядке, все может так и остаться", - сказал он.

По словам главы литовской дипломатии, предложения признать часть территории Украины за Россией направлены просто на нормализацию сложившейся ситуации.

"Мне кажется, что это очень опасная тенденция. С одной стороны, путинский режим, правящий сегодня в России, мы называем режимом, осуществляющим геноцид - он готов стереть с лица земли людей только за то, что они принадлежат к той или иной нации. Любая нормализация отношений с этим режимом мне непонятна. Заявления и Киссинджера, и других глав государств в этом направлении в корне неадекватны той реальности, которую мы наблюдаем сегодня", — сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что об окончании этой войны можно объявить только в Киеве и на его условиях.

"Киев скажет, когда закончится война и на каких условиях. Ни одно Западное государство, ни одно другое государство в мире не может говорить за них, потому что за эту войну украинцы платят кровью. Мы только оплачиваем счета, и некоторые даже не очень большие. Невозможно, чтобы, покрыв небольшой счет, вы взяли на себя ответственность за то, когда закончится война в Украине", - сказал литовский министр.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. По его словам, унизительное поражение России может привести к еще большей дестабилизации ситуации.

Киссинджер утверждал, что было бы идеально вернуться к статус-кво, существовавшему до российского вторжения 24 февраля.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, и пророссийские сепаратистские группировки начали контролировать части самой восточной части Украины - Донецкой и Луганской областей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!