Сейм Литвы возьмется за рассмотрение альтернативы закону о партнерстве

В четверг Сейм Литвы принял к рассмотрению проект по легализации гражданского союза и проект соглашения об альтернативных близких отношениях.

В первом чтении за проект закона о гражданском союзе, предложенный лидерами правящих фракций в качестве компромисса, проголосовали 70 депутатов, 49 были против, 6 парламентариев воздержались.

За подготовленные оппонентами (выступавшими против узаконения партнерских отношений) поправки в Гражданский Кодекс о близких отношениях проголосовали 70 членов Сейма, против были 23, 30 парламентариев воздержались.

Оба проекта далее будут рассматриваться в комитетах Сейма, а в зал пленарных заседаний для голосования они вернуться 21 июня.

Отличия проекта: что будет считаться семейными отношениями

Консерватор Юргита Сейонене, представляя проект Закона о гражданском союзе, заявила, что проект является базовым, он предусматривает только минимальные условия для "качественной, морально и социально справедливой жизни без вступления в брак".

"Проект отличается от представленного ранее (Закон о партнерстве), и я прошу вас положительно оценить этот консенсус. Этот проект регулирует общие принципы: моногамия, добровольность, равенство, законные ожидания. Это затронет только тех людей, для которых это актуально, и никоим образом не коснется других наших сограждан", — сказала Сейонене.

Парламентарий также отметила, что предложение узаконить гражданский союз актуально не только для однополых пар, но и для разнополых пар, не состоящих в браке.

"Конечно, не такая уж и большая часть жителей Литвы нуждается в таком правовом регулировании, но в Литве около полумиллиона не заключивших брак молодых людей", - отметила член Сейма.

Консерватор Паулюс Саударгас представил альтернативный проект о близких отношениях, подчеркнув, что, в отличие от того, что было представлено ранее, он не создает сходства с семейными отношениями в своем регулировании.

"Мы признаем, что личные, а не только имущественные отношения людей, живущих вместе, должны быть защищены, и поэтому мы предлагаем узаконить близкую связь. Закон о близкой связи не создает семейных отношений, а гражданский союз дает аллюзию развития семейных отношений", — заявил политик, выступающий против легализации партнерства.

Партнерство недоступно ни для какой пары

В законопроекте о гражданском союзе предлагается отказаться от определения партнерства в "Семейной книге" Гражданского кодекса и заменить его новым институтом - гражданским союзом. Это будет добровольное соглашение между двумя людьми для правовой защиты их личных отношений.

Старосты правящих фракций Сейма зарегистрировали этот проект как компромиссный вариант после того, как парламент год назад отклонил проект Закона о партнерстве.

Политики, выступающие против легализации партнерства, раскритиковали и эту, прописанную в Сейме, альтернативу - поправки в Гражданский кодекс из-за тесных связей.

Поправки 20 парламентариев, в основном политиков, выступающих против партнерства, гласят, что "близкие отношения - это отношения человека с другим человеком, возникающие в результате устойчивых и доверительных личных социальных связей".

По мнению авторов проекта, такую ​​связь должны иметь не только члены семьи и близкие родственники, но и лица, заключившие договор о совместном проживании, и лица, состоящие в отношениях опеки или попечительства либо заключившие между собой договор о содержании. Гражданский Кодекс также предусматривает, что члены семьи и близкие родственники сами по себе являются близкими родственниками.

Весной прошлого года Сейм отклонил проект Закона о партнерстве, который стремился узаконить партнерство между мужчиной и женщиной, а также лицами одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развивать и защищать партнерские отношения.

В Литве партнерство не узаконено ни для мужчин и женщин, ни для однополых пар.

Несколько предыдущих попыток либеральных политиков легализовать гражданское партнерство в стране в Сейме не увенчались успехом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!