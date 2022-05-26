За чертой абсолютной бедности в прошлом году находились 3,9% жителей Литвы

В прошлом году 3,9% жителей Литвы жили за чертой абсолютной бедности - всего около 110 тыс. человек, сообщили в Департаменте статистики.

В 2020 году таких жителей было 140 тысяч или 5,1% всего населения

Черта абсолютной бедности в прошлом году была установлена ​​на уровне 260 евро в месяц на душу населения и 546 евро на семью из четырех человек с двумя детьми до 14 лет.

Уровень риска бедности в 2021 году составил 20%, при этом в прошлом году около 560 тыс. человек были ниже этого порога. За год эти показатели уменьшились на 0,9% и 4% соответственно (в 2020 году - 20,9% и 585 тыс.).

Порог риска бедности составлял 483 евро в месяц на человека и 1015 евро на семью.

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