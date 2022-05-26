Служба регулирования пояснила, как выбрать поставщика электричества, чтобы не переплачивать за услугу

Жители, выбирающие независимого поставщика электроэнергии, должны ориентироваться на предложения не больше 33 евроцентов за 1 кВт/ч, чтобы воспользоваться государственной компенсацией, отмечает Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Важны три критерия.

В ближайшее время ГСРЭ установит цены общественных поставок.

"С 1 июля 2022 года планируется, что цена общественных поставок будет 33 евроцента за 1 кВт/ч, компенсация составит 9 евроцентов за 1 кВт. Значит, в следующие полгода жители будут платить за электричество не больше 24 евроцентов за 1 кВт/ч. Если цена независимого поставщика составит 27 евроцентов, то скидка составит 3 цента", – сказал представитель службы Ренатас Поцюс.

Иными словами, следует выбирать поставщика с ценой не более 33 евроцентов за 1 кВт/ч. Если цена будет выше, например, 36 евроцентов, то после компенсации платить придется 27 евроцентов за 1 кВт/ч.

"Важно также, чтобы жители выбирали меняющиеся планы, чтобы цена была связана с ценой за киловатт/час", – сказал Поцюс.

Чтобы в плане не было дополнительной платы, например, абонемента, такие планы не будут компенсировать.

"Мы не предлагаем связывать план с ценой на бирже, мы говорим о заключении договора на более короткий срок", – сказал он.

"Я хочу обратить внимание на то, что ГСРЭ создала калькулятор для сравнения цен, это основной инструмент, позволяющий просто и ясно, введя одну цифру – количество потребляемого электричества в год – получить предложения всех поставщиков", – напомнил Поцюс.

Он акцентировал три момента: цену, продолжительность действия договора, услуги отказа.

"В первую очередь это цена, опрос показал, что больше 80% потребителей говорят, что главное - цена. Калькупятор предлагает поставщиков по ценам", – сказал Поцюс.

Второй критерий - срок действия договора: краткосрочный, с указанным сроком действия, без указания срока действия. Он рекомендовал сейчас выбирать самый непродолжительный вариант контракта - на время действия компенсации.

"Важны и условия расторжения договора. Это касается продолжительных контрактов с указанным сроком действия", – заметил Поцюс.

Иногда, по его словам, клиенту приходится возвращать скидки или платить неустойку за преждевременное расторжение договора.

Глава Литовского агенства энергетики Виргилиюс Подерис рекомендует не драматизировать ситуацию и людям, которые меньше интересуются рынком просто ориентироваться на фиксированный тариф одной временной зоны и как можно более короткий договор. Он заметил, что при нынешних ценах разница между предложениями несущественна - в пределах 1-1,5 евро в месяц.

Подерис предлагает выбирать план со сроком действия в 1-1,5 года и фиксированный тариф одной временной зоны.

"Планы с двумя зонами оправдывают себя если ночью расходуется не меньше 40% энергии. Иными словами, если у вас нет электромобиля, лучше выбирать одну зону", – сказал он.

"Люди слишком горячатся (…). Разница в счетах за полгода составит около 10 евро. Это не покупка коровы", – заметил Подерис.

До 18 июня договоры должны подписать те домашние хозяйства, которые расходуют 1000-5000 кВт/ч в год.

Если они не выберут поставщика, то будут получать гарантийные поставки, а это обойдется дороже.

"Если гарантийная поставка будет осуществляться по 36 центов, то потребитель будет платить 27 евроцентов - на 3 цента больше", – сказал он, напомнив, что компенсация составит 9 евроцентов.

Поцюс признал, что самые дорогие услуги предлагает Ignitis. Он, видимо, пользуется тем, что клиенты его знают, поэтому и выбирают.

"Тарифы на газ, скорее всего, установим до 31 мая", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!