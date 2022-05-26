Спецэфир Delfi: будет ли Путин втягивать в войну не только Беларусь, но и других членов ОДКБ?

ru.DELFI.lt

Только благодаря совместным усилиям стран Организации Договора о коллективной безопасности можно дать отпор действиям коллективного Запада, заявил 24 мая на очередном заседании Совета министров обороны государств — членов ОДКБ министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.