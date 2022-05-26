Министр обороны Литвы: у некоторых политиков надо забрать телефоны, чтобы они не звонили Путину

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас критически оценил разговоры о ром, что ради мира в Украине и во всем мире нужно пойти на уступки России, которая начала войну.

По словам министра, любые уступки увеличат риск повторения истории, когда из-за уступок Запада нацистской Германии началась мировая война.

"Мы не можем вернуться в 1938 год, когда Чехословакию принудили отдать часть своей территории агрессору в обмен на мир. Подобные предложения напоминают ту ситуацию. А в результате война все же началась", – сказал в интервью Žinių radijas Анушаускас.

Поэтому, по его словам, чтобы история не повторилась, надо не только избегать таких предложений, какие сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, но и забрать телефоны у тех, кто все еще звонит Владимиру Путину с дипломатическими целями.

"Пока мы не оказались в такой ситуации, когда захвативший часть территории страны агрессор окрепнет и обратит свой взор на другие страны, те, которые находятся под зонтиком НАТО, я думаю, надо избегать подобных предложений, а также, может быть, забрать телефоны у некоторых политиков и не разрешать им звонить Путину. Эти звонки только укрепляют позиции агрессора", – сказал Анушаускас.

Генри Киссинджер считает, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией, даже если от нее потребуют пойти на уступки.

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