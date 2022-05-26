Премьер Литвы призывает западных политиков не наступать на те же грабли в отношениях с Россией: отскочат по физиономии

BNS ; Гедрюс Гайдамавичюс , ru.DELFI.lt

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает западных политиков не "наступать на те же грабли" в отношениях с Россией и не ослаблять санкции, введенные против Москвы после вторжения в Украину.