Президент Литвы: американский гигант Meta мог бы расширяться в Литве

Президент Гитанас Науседа считает, что в Литве есть хорошие условия для расширения американского технологического гиганта Meta (ранее Facebook). Глава государства пригласил делегацию Meta посетить страну.

"Литва и Meta могут более тесно сотрудничать, потому что у нас есть хорошо развитая экосистема информационных технологий — инфраструктура информационных технологий, таланты, инновационные идеи, свидетельства историй успеха, особенно в области финансовых технологий — все необходимое для достижения амбициозных инвестиционных целей Meta", - передала администрация президента слова Науседы.

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе он встретился с Ником Клеггом, президентом Meta по международным делам, и Анной Ван Холлен, директором по публичной политике.

На встрече обсуждались глобальные технологические тенденции и инвестиционный климат в Литве.

Компания Meta, управляющая социальными сетями Facebook, WhatsApp и Instagram, насчитывает более 77 тыс. сотрудников по всему миру, годовой доход компании составляет 118 млрд долларов США.

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