Глава КНБО: Литва по объему военной помощи Украине - в топ-15 лидеров

Литва входит в группу первых пятнадцати стран по размеру военной помощи Украине и хотелось бы видеть ее в первой десятке, заявил глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

"Основной стратегический императив состоит в том, чтобы украинцы сражались за нас на своей земле, каждый день и неделю, когда российская армия испытывает проблемы, неся огромные потери и оттягивая возможность любого военного конфликта в Балтийских странах", - сказал Кащюнас.

В среду Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне обсудил поддержку Украины с министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Минобороны объявило об очередной помощи Украине на 15,5 млн. евро: она состоит из 20 бронетранспортеров М113, десяти военных грузовиков и десяти саперных внедорожников.

После заседания комиссии министр обороны Анушаускас заявил журналистам, что с начала войны Литва предоставила Украине военную поддержку примерно на 115 миллионов евро.

Он подтвердил, что Литва также способствует помощи Украине в лечении раненых солдат и обеспечении их реабилитации, но не уточнил, сколько солдат лечится в Литве.

В ходе заседания Комитета Сейма также обсуждалась учебная миссия, в ходе которой украинские инструкторы по разминированию пройдут обучение в Литве и будут инструктировать местных солдат по возвращении в страну.

"Миссия по разминированию в Литве будет проходить по принципу "будем тренировать тренеров". Мы подготовим инструкторов, которые потом будут готовить в Украине людей для работы на земле. В ближайшее время из Украины планируют прибыть две группы, наши люди подготовят их здесь, а потом они вернутся в Украину и подготовят своих людей", - сообщил глава КНБО.

Он отметил, что работа по разминированию территорий после вторжения российской армии в Украину будет длится десятилетиями.

"Украинцы говорят, что для того, чтобы иметь возможность полноценно и долго воевать, им может понадобиться военной помощи приблизительно на 100 млрд евро. Американский лендлизовский проект составляют 30 млрд военной помощи - это огромный пакет, но он не достигает и половины того, что может понадобиться украинцам. Поддержка ЕС на данный момент составляет 2 млрд евро. Несомненно, это дело крупных Западных стран, эта помощь, но и наше дело показать на своем примере", — сказал Кащюнас.

Литва также передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары для наблюдения.

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