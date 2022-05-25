Министры Украины и Литвы подписали декларацию о действиях России по похищению детей

Подписанная министрами социальной защиты Украины и Литвы декларация о похищаемых Россией украинских детях будет направлена в ООН, ЮНИСЕФ и другие организации в надежде на их помощь в этом вопросе.

"Именно сегодня под декларацией поставлены все подписи. Декларация будет направлена и в ООН, и в ЮНИСЕФ, и в другие международные организации, чтобы наши государства не молчали о действиях России - это не прямые военные действия, но это военное преступление с похищением детей и их разлучением с родственниками, с их родиной", - заявила министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене в ходе пресс-конференции в Вильнюсе в среду.

С начала войны десятки тысяч детей были насильственно депортированы из Украины в Россию без соблюдения необходимых процедур в соответствии с украинским законодательством.

"По нашим данным, более 100 тыс. детей вывезено на территорию Российской Федерации или на неподконтрольные земли, в основном в город Донецк", - сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, подписанный манифест является посланием миру соблюдать нормы международного права.

Документ призывает международные организации, ответственные за защиту прав детей, принять срочные меры для обеспечения самых необходимых услуг для украинских детей и защиты их права на сохранение национальной идентичности и семейных связей.

По словам Лазебной, 234 ребенка погибли и 669 получили ранения во время войны в Украине. Пока неизвестно, сколько погибших детей найдут в районе Мариуполя, оккупированном сейчас россиянами.

"Мы зафиксировали факты принудительного вывоза детей в Российскую Федерацию. В актах международного права установлено, что насильственное перемещение людей одной этнической группы в другую является геноцидом. Это международное выражение, мы хотели бы обратить на это внимание", - сказала украинский министр.

Заявление сегодня уже подписали представители Польши, Эстонии, Латвии, Чехии и Словакии.

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