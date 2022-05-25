Президент призвал Google расширяться в Литве

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал американского гиганта информационных технологий Google расширять инвестиции в нашей стране, а руководство компании пригласил посетить страну.

"Сегодня Литва могла бы профессионально принять значительно более высокие инвестиции Google - в кибербезопасность, защиту от дезинформации, платежные системы, разработку программного обеспечения, центры обработки данных и другие области", — сказал Науседа во время встречи с вице-президентом Google Караном Бхатией на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Статьи по теме: Минэкономики Литвы предлагает Google перенести представительство из Москвы в Вильнюс

В Вильнюсе есть офис Google, отвечающий за деятельность компании в Литве, Латвии и Эстонии.

По данным Центра регистра, в прошлом году оборот Google в Литве достиг 1,8 млн евро. Компания заработала 101,6 тысячи евро прибыли. В настоящее время в представительстве работает 21 сотрудник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!