Эксперт рассказал, как в Литве будут действовать светофоры для общественного транспорта

С 1 июня 2022 года в Литве вступают в силу новые поправки к ПДД, которые изменят порядок движения на улицах городов. Появятся специальные велосипедные улицы, новая разметка дорог для общественного транспорта и светофоры для общественного транспорта.

Старший советник Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Бял сказал LNK, что появятся светофоры только для общественного транспорта. Они позволят ввести более гибкое регулирование движения и дадут общественному транспорту преимущества.

Это позволит экономить время и сделает общественный транспорт более привлекательным.

Foto: Susisiekimo ministerija

До обновлений общественный транспорт ехал в одном потоке со всем транспортом на дорогах. По словам Бяла, этот порядок сохранится на обычных четырехсторонних перекрестках, но в других местах могут появиться светофоры для общественного транспорта.

"На T-образных перекрестках, когда транспорт будет поворачивать направо или налево, в то же время по удаленной полосе сможет беспрепятственно ехать общественный транспорт, не пересекая траектории", – объяснил Бела.

По словам эксперта, так у общественного транспорта появятся преимущества, весь транспорт будет стоять, а автобусы и троллейбусы смогут ехать. Это позволит сэкономить до 40 секунд. С помощью таких светофоров общественный транспорт быстрее выедет на перекресток, это особенно актуально, если за ним находится остановка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!