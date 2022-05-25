Литва без российского электричества: эксперты сомневаются в ценах, призывают ускорить осуществление проекта

После того как Европа перестала покупать российское электричество, в Литве могут вырасти цены на электроэнергию, считают некоторые эксперты, правда, операторы сети таких рисков не видят. Портал Delfi говорил со специалистами, которые все же призывают ускорить проект синхронизации сетей с Европой, поскольку неспокойный геополитический контекст может принести дополнительные риски.

Собеседники подчеркивают, что решение прекратить торговлю российским электричеством приняла биржа Nord Pool, а не Литва и другие страны Балтии.

По их словам, надо надеяться, что это долгосрочное решение.

Бывший министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас сказал, что цена на электроэнергию может вырасти даже летом, поскольку от российского электричества отказались не только страны Балтии, но и Финляндия.

"Это повлияет на рынок в первую очередь потому, что в Литве проходит либерализация рынка. (...) Мы получали 10% электричества из Калининграда. Влияние будет, необязательно значительное", – сказал он, прибавив, что электричество из Калининграда могло быть дешевле.

Эксперт Национальной литовской ассоциации энергетики Ритас Стасялис считает, что подорожание может быть, поскольку импорт из Калининграда составлял важную часть.

Глава Института энергетических исследований Томас Янелюнас не считает, что ситуация как-то серьезно скажется на ценах.

Напомним, что Литва не покупает российское электричество с 22 мая 2022 года.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис сказал Delfi, что рынки третьих стран не связаны с европейским рынком электроэнергии, поэтому их предложения в торговой зоне Литвы на цены не влияют. А значит, что это не скажется на ценах и после отказа от российской электроэнергии.

Litgrid отмечает, что в последние годы поток российской электроэнергии в Литву постоянно сокращался, и в 2021 г. составлял 17% всего импорта. Литва импортирует электричество в основном из Швеции и Латвии.

Биржа Nord Pool пока не ответила на вопрос, насколько долгосрочным является ее решение об отказе от российского электричества.

Янелюнас считает, что решение биржи, скорее всего, долгосрочное.

"Я думаю, что это больше связано с торговыми отношениями между Россией и Финляндией. Литва, насколько мне известно, меньше всего влияла на принятие решения. Поэтому, если выдавать это за свое достижение, в будущем, если изменится ситуация, сложно будет объяснить нашу политическую роль", – сказал Янелюнас.

Он считает, что российское электричество может и вернуться, пока не будут синхронизированы сети с Европой в 2025 году.

Секмокас также отметил, что главная роль в отказе принадлежит Финляндии.

"Литву в лучшем случае информировали о таком решении, я не сомневаюсь, что информировали и все", – сказал он.

Стасялис считает, что надо поспешить с осуществлением проекта синхронизации литовских сетей с европейскими. И говорит, что тут могут появиться всякие проблемы.

С ним согласен и Янелюнас, но он отмечает, что тут легче говорить, чем что-либо делать.

Масюлис отметил, что со странами БРЭЛЛ, включая Россию и Беларусь, сохраняют деловые отношения, идет обмен информацией относительно дальнейших действий.

Минэнерго сообщало, что после решения Nord Pool в Литве не осталось ни российской нефти, ни российского газа, ни российского электричества.

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