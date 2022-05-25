В Литве предлагается ввести скидки на проезд в междугороднем транспорте для всех школьников

Парламент Литвы одобрил поправки к закону о транспортных льготах, согласно которым предлагается установить 50% скидки на проезд в поездах и междугороднем транспорте для всех школьников, посещающих школы. Сейчас поправки переданы на рассмотрение в правительство, оно предоставит данные относительно возможности компенсации этих расходов из бюджета.

В семье жительницы Каунаса Асты Куктене трое детей. Дошкольник может ездить на междугородних автобусах бесплатно, недееспособная дочь пользуется скидкой в 80%, а за сына-школьника приходится платить всю сумму.

"Я думаю, это нелогично, даже абсурдно. Почему выделена именно та группа детей, на которую требуется больше расходов – на кружки, занятия, лагеря? Это не студенты и ученики профтехучилищ, которые уже могут работать, они полностью зависят от родителей. Когда за ребенка надо платить по полному тарифу, поездка семьи в другой город значительно дорожает, приходится ехать на своем транспорте", – сказала женщина.

Поправки предложил Миндаугас Скритульскас, который объяснил, что о таких льготах попросили жители Клайпедского района.

"Их просьба мне показалась логичной. Дошкольников возят бесплатно, 7–10-летним делают скидку в 50%, а потом льготы исчезают до того времени, когда подросток становится студентом. Студенты снова получают скидки. Это несправедливо в социальном плане, поэтому я взял на себя инициативу и предложил поправки. Хорошо, что парламент одобрил. Конечно же, такие льготы связаны с расходами из бюджета, расходы перевозчиков надо компенсировать, поэтому надо обращаться к правительству. Сейчас мы ждем выводы", – сказал депутат.



Литовская ассоциация перевозчиков помогла посчитать примерные расходы.

"Сейчас в стране около 320 000 детей, которые смогут пользоваться льготами. Исследование показало, что 80% учеников 7–12 классов пользуются общественным транспортом, 30% хотя бы раз в месяц ездят на междугородних автобусах. Это значит, что в год на компенсации потребуется 2–2,5 млн. евро. Конечно же, если появятся льготы, услугой может пользоваться больше детей, тогда расходы увеличатся", – сказал президент ассоциации Гинтарас Накутис.

По его словам, тут важны не только расходы, но и вопрос экологии, поскольку важно, чтобы жители чаще пользовались общественным транспортом. Если будут скидки для детей, возможно и их родители будут чаще ездить на междугородних автобусах.

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