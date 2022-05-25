Полиция призывает жителей оставаться бдительными: в течение месяца начато 60 расследований по факту мошенничества

В последнее время в Литве снова активизировались мошенники. Столичная полиция получает немало заявлений – в мае начато около 60 расследований по факту мошенничества. В числе пострадавших - не только физические, но и юридические лица, люди лишаются значительных сумм.

Основные способы мошенничества:

1. Пользуясь волнением и фактором неожиданности мошенники сообщают о ДТП или несчастье, связанном с близкими человека, которому звонят и просят срочно перевести деньги на указанный счет или передать их человеку, который придет к ним домой. Могут также представиться полицейскими или банковскими служащими и информировать, что человек расплатился "фальшивыми" деньгами, поэтому надо проверить все наличные деньги, которые у него есть. Важно знать: если поступил такой странный звонок, немедленно прекратите разговор, ни в коем случае не переводите и не передавайте деньги.

2. По электронной почте или в виде смс-сообщения (может, и в виде сообщения в мессенджере) приходит сообщение, напоминающее сообщение, присылаемое банком. В нем сказано, что доступ к банковскому счету "ограничен" или "счет заблокирован", поэтому надо как можно скорее пройти по ссылке и ввести свои данные. Таким способом у человека получают информацию о кодах подключения, он подтверждает сформированные мошенниками платежи или переводы. Ни в коем-случае не переходите по таким ссылкам и не вводите свои коды, не раскрывайте другие персональные данные. Такие ссылки обычно перенаправляют на созданные мошенниками сайты для сбора данных. Если вы введете свои данные, можете лишиться денег. Помните, что банк подобные активные ссылки в смс-ках не рассылает. Внимание: никому нельзя называть свои персональные данные. Давление и требование сделать что-то как можно скорее – обычная тактика мошенников. Никогда по телефону не делитесь персональными данными или кодами подключения. Если у вас есть сомнения, всегда можно связаться с банком.

3. Этот способ мошенничества связан с продажами товаров в интернете. На Viber или WhatsApp присылают липовые ссылки на одну из подделанных платформ (Skelbiu.lt, DPD), мошенники пытаются выведать данные платежной карты - срок действия, защитный код, SMART ID. Совет: всегда используйте новейшую версию приложения, только она обеспечивает шифр сообщений; блокируйте сообщения с неизвестных номеров; не переходите по подозрительным ссылкам, особенно если их прислал неизвестный контакт.

4. Кибермошенничество, взлом и перенятие внутренней переписки между компаниями по электронной почте. Одна из сторон начинает получать странные электронный письма с информацией об изменившихся банковских счетах партнера и просьбами как можно скорее перевести деньги. Иногда бухгалтеру присылают письмо якобы от "начальника", в нем требуется немедленно перевести деньги на указанный счет. Все бухгалтеры и другие лица, отвечающие за денежные переводы, должны критически оценивать подобную информацию, проверять ее. Если указано, что изменился счет партнера, важно связаться с его представителями по телефону или другому надежному каналу и уточнить информацию, не активировать содержащиеся в таких письмах ссылки.

5. В интернете размещают объявления с обещанием быстрого обогащения или выгодных инвестиций в криптовалюту или акции. На созданной мошенниками платформе "инвесторы" видят свои деньги, "прибыль". Проблемы появляются, когда они хотят вернуть деньги – тогда им начинают рассказывать о технических неполадках, а на деле денег уже нет. Специалисты всегда подчеркивают важность помнить о том, что подобные инвестиции всегда связаны с риском, если вы надеетесь на быструю прибыль, надо обладать специальными знаниями, и понимать, что вместо прибыли может быть ущерб.

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