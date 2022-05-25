Потеряв удобрения "Беларуськалия", терминал насыпных грузов ищет новые рынки и грузы

Терминал насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas (BKT), потерявший с февраля миллионы тонн удобрений "Беларуськалия", ищет новые рынки и грузы. Являвшаяся одной из крупнейших стивидорных компаний Клайпедского порта надеется, что к середине года ситуация прояснится.

"Компания планирует переориентировать часть терминала на перевалку других насыпных грузов, ведет активные поиски новых грузов и новых рынков, оценивает потребность в будущих инвестициях", - говорится в отчете о деятельности за 2021 год, представленном в Центре регистра.

В компании говорят, что планам на будущее мешает неблагоприятная геополитическая ситуация, прекращение транзита удобрений "Беларуськалия" и война в Украине, но в середине этого года ожидается больше ясности. Компания планирует, что ситуация с ее деятельностью прояснится в середине 2022 года", - говорится в отчете.

Компания утверждает, что ее терминал является крупнейшим в Балтийском регионе, пропускная способность - до 16 млн тонн насыпных грузов в год.

В начале марта BKT сообщил, что к маю уволит всех 146 сотрудников, но 24 мая в компании все еще работало 64 человека. Компания, уведомившая службу занятости о коллективных увольнениях, заявила, что ее деятельность приостановлена ​​на неограниченное время из-за решений властей и что у компании нет возможности обрабатывать другие насыпные грузы.

В отчете говорится, что BKT застрахован от прекращения бизнеса.

В прошлом году оборот БКТ составил 95 млн евро - на 5% больше, чем в 2020 году (90,7 млн ​​евро), он заработал 16,1 млн евро прибыли или на 1,2% больше (15,9 млн евро). За 2021 год BKT выплатил 4,7 млн дивидендов (13,4 млн евро в прошлом году).

В прошлом году BKT перевалил 11,5 млн тонн насыпных удобрений или на 15% больше, чем в 2020 году.

Принадлежащий Игорю Удовицкому пакет акций BKT в размере 65% в начале этого года был переведен из Латвии в Швейцарию, сообщил центр расследовательской журналистики Siena. 30% акций BKT принадлежит "Беларуськалию", еще 5% - самом Удовицкому.

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