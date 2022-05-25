Торговля с Россией: часть литовских предпринимателей заполняла склады даже во время войны

В марте этого года, когда уже шла война в Украине, импорт из России в Литву увеличился на 55%. Экономисты отмечают, что рост может быть обусловлен более высокими ценами, но согласны с мнением, что некоторые предприниматели торговали с агрессором до последнего.

Март 2022 года – первый полный месяц, когда шла война в Украине. По данным Департамента статистики, за это время из России в Литву импортировали товары на сумму 450,8 млн. евро, это на 160,1 млн. евро больше, чем в марте 2021 г.

Больше всего увеличился ввоз и цены на минеральное топливо (например, нефть), удобрения, животные и растительные жиры, зерно, черные металлы, древесину. Минерального топлива в Литву привезли на 90,3 млн. евро больше, чем годом ранее (всего за него заплатили 287,8 млн. евро).



Департамент статистики отметил, что в марте экспорт в Россию уменьшился на 29,9%. Между тем экспорт только литовских товаров уменьшился на 55%. Однако экспорт некоторых товаров увеличился. Это оптика, жиры, фармацевтическая продукция, вата и др.

Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене заметила разницу в ценах.

"В последнее время фактор цен очень важен, ведь за год выросли цены на сырье, разные компоненты (...). Несмотря на значительный рост цен, общий экспорт литовских товаров в Россию снизился наполовину, это позволяет сделать вывод, что из-за войны мы обрезаем оставшиеся связи с агрессором. Конечно, хотелось бы нулевой толерантности и более оперативной реакции бизнеса", – сказала она.

Экономист Александр Изгородин, оценивая, снижение масштабов экспорта литовских товаров, сказал, что тут снижение очень заметно.

"Если за весь первый квартал этого года, по сравнению с первым крарталом 2021 г, экспорт литовских товаров в Россию уменьшился на 2,3%, то в марте - на 55%. Это связано с несколькими факторами.

Первое – влияние экономических санкций на российскую экономику и потребление. (...) Второе – сейчас Россия очень ненадежный и нестабильный партнер по экспорту, поэтому литовские компании избегают этого рынка", – сказал он.

Изгородин прибавил, что в марте были сегменты товаров, в которых наблюдался рост экспорта.

"Таких сегментов было 14. В марте 2022 года, по сравнению с мартом 2021 г, быстрее всего рос экспорт оптики (+1,3 млн. евро), животных и растительных жиров (+0,666 млн. евро) и фармацевтических товаров (+0,306 млн. евро) в Россию, это может быть связано с несколькими аспектами.

Первое – повлиял аспект одноразовых заказов.

Второе – не надо забывать и о влиянии экспортных цен. По сравнению с весной прошлого года, цены на сырье значительно выросли, поэтому увеличились и цены экспорта, а это автоматически увеличивает объем экспорта в Россию.

Третье – может быть, что российский бизнес по мере расширения санкций спешил закупить разные товары, которые тогда еще не попали под санкции. Но, я думаю, что такие товары российский бизнес чаще покупает на Западе, в Литве у промышленности своя специфика", – сказал он.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас обратил внимание на то, что суммы экспорта литовских товаров выросли не значительно.

"Скорее всего, это связано с решением конкретных компаний экспортировать пока это выгодно", – сказал он.

Гените-Пикчене заметила, что часть импорта из России составляют реэкспортируемые товары, которые везут через Литву.

"С апреля минеральное топливо вообще перестали ввозить, поскольку Orlen Lietuva обещал не использовать российскую нефть. Металлы и древесина из России – относительно дешевые, географически удобно их поставлять, быстро их заменить чем-то сейчас нелегко. Поэтому в марте, несмотря на войну, эти товары покупали в России.

Санкции, хотя и беспрецедентные, но все группы товаров они не охватывали, в марте не все каналы были перекрыты, многое зависело от выбора самого бизнеса", – сказала Гените-Пикчене.

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