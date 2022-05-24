Медик: это лишь вопрос времени, когда оспа обезьян появится и в Литве

То, что оспа обезьян достигнет Литвы, является лишь вопросом времени, считает заведующая Вильнюсским отделением Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

"Вспышка этого заболевания уже поразила несколько европейских стран, а также США, Австралию, Канаду и Израиль. Так что это только вопрос времени, когда у нас будет первый случай, потому что круг вокруг нас сужается", — написала Лингене на странице Facebook во вторник.

Глава Вильнюсского отделения отмечает, что в течение длительного времени ученые довольно редко регистрировали оспу обезьян за пределами 11 африканских стран, где были зарегистрированы первые случаи заболевания. Последние данные показывают случаи этих заболеваний в других странах.

Это заболевание, которое обычно не приводит к летальному исходу, как правило проявляется лихорадкой, мышечными болями, увеличением лимфатических узлов и утомляемостью. Позже на руках и лице появляется сыпь, похожая на ветрянку. Выздоровление обычно происходит в течение 2-4 недель.

Вирус может передаваться через кожные повреждения, воздушно-капельным путем, через такие предметы общего пользования, как постельное белье и полотенца.

Специфического лечения от оспы обезьян нет, но установлено, что прививка от оспы примерно с 85-процентной эффективностью защищает от обезьяньей оспы.

Специалисты внимательно следят за последней информацией о распространении этой оспы в мире и в Евросоюзе, повышают бдительность медицинских учреждений, Национального центра общественного здоровья и Национальной лаборатории общественного здоровья.

По данным Европейского центра профилактики и контроля инфекционных заболеваний, вероятность того, что вспышка оспы обезьян затронет большую часть общества является «очень низкой».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!