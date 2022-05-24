Суд разрешил профсоюзу Вильнюсского общественного транспорта провести забастовку

24 мая Вильнюсский окружной суд разрешил профсоюзу Вильнюсского общественного транспорта провести забастовку при сохранении предоставления половины услуг.

Такое решение суд принял, рассмотрев спор между профсоюзами и руководством компании, и по сути оставив в силе постановление Вильнюсского участкового суда. Забастовка может быть проведена при сохранении не менее 50% услуг на каждом маршруте.

Суд отчасти удовлетворил требования профсоюзов, сняв наложенное судом низшей инстанции обязательство сохранить предоставление услуг в полной мере.

Однако профсоюзы пока все же не смогут провести забастовку из-за действия режима чрезвычайной ситуации в стране, поскольку при режиме ЧС забастовки не разрешаются. Суд подчеркнул, что суд низшей инстанции принял решение, когда действовал режим ЧС из-за пандемии COVID-19, однако его отменили с 1 мая. Значит, отметил суд, ситуация изменилась и это надо учитывать при оценке обоснованности аргументов компании (других аргументов за исключением ЧС компания не представила).

По решению суда, компания должна заплатить профсоюзам почти 1500 евро - расходы на судебные издержки.

Председатель профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что приветствует решение суда.

"Профсоюз такое решение суда удовлетворяет, мы его обжаловать не будут", – сказал он.

Маркявичюс сказал, что с учетом ситуации, забастовку было решено объявить в сентябре.

"Да, действует режим ЧС, но мы надеемся, его отменят. Пока планируется объявить забастовку в начале сентября", – заметил он.

Профсоюзу не удается добиться решения спора мирным способом, поэтому две недели назад он вручил администрации компании заявления об остановке действия трудового договора 760 работников (в их числе 600 водителей).

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