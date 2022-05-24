Тихановская обратилась к Сейму: без свободной Украины не будет свободной Беларуси и безопасной Европы

Помощь Литвы белорусам не ограничивается словами или высказанной озабоченностью, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Позвольте поблагодарить от имени всех белорусов. Мы чувствуем вашу поддержку каждый день и ценим ее, хотя иногда и забываем сказать об этом. Ваша помощь не ограничивается формальными заявлениями, словами беспокойства. Спасаясь от репрессий, многие белорусские семьи нашли временное убежище в Литве", — сказала Тихановская в обращении к литовскому парламенту во вторник.

Выступая в Сейме, она рассказала, что выбрала Литву в качестве убежища, когда в 2020 году после непризнанных президентских выборов в Беларуси, на которых был переизбран Александр Лукашенко, ей пришлось решать дилемму - тюрьма или дети.

"Почему я выбрала Литву? Потому что Литва — это безопасность, Литва — это друзья. За полтора года я ни разу не сталкивалась здесь с негативным отношением к белорусам, только с поддержкой и солидарностью", — отметила лидер белорусской оппозиции.

Выступая в парламенте Литвы, Тихановская отметила, что без свободной Украины не будет свободной Беларуси, а без свободной Беларуси не будет безопасной Украины и безопасной Европы.

"Нам очень важно, чтобы Запад оставался единым в поддержке Украины и Беларуси. Сегодня диктаторы пытаются расколоть это единство США и Евросоюза, вбить кол между отдельными странами ЕС", – отметила представитель Беларуси.

Она также поблагодарила Министерство иностранных дел и правительство Литвы за твердую политику в вопросе санкций и сказала, что и далее призывает другие страны следовать "принципиальному примеру Литвы".

"Беларусь оказалась на историческом распутье. Белорусы понимают, что есть только два пути: либо европейская демократическая Беларусь, либо де-юре оккупация Россией и многолетняя изоляция, регресс, бесправие", – сказала Тихановская.

Она отметила, что победа Украины в начатой Россией войне необходима всем народам, включая белорусов.

"Лишь вместе со свободной и независимой Беларусью и свободной Украиной мы можем получить сильную и безопасную Европу", – отметила представитель белорусской демократии.

Тихановскую пригласили выступить на заседании Сейма год спустя после того, как режим Лукашенко 23 мая прошлого года принудил к посадке в Минске самолет Ryanair со 126 пассажирами, вылетевший из Афин в Вильнюс.

Затем в Минске задержали блогера Романа Пратасевича его подругу Софию Сапегу. Гражданка России Сапега, учившаяся в Вильнюсе, в начале мая этого года была приговорена белорусским судом к шести годам лишения свободы.

В сообщении отдела Сейма по связям с общественностью также напоминается, что 21 мая белорусы отмечали День политзаключенного, а 29 мая исполняется два года с момента задержания мужа Тихановской - он приговорен к 18 годам лишения свободы.

Тихановская уехала в Литву после непризнанных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года и возглавляет отсюда белорусскую оппозицию.

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